Lluvias de julio rompen récord

NAVOJOA, SONORA(GH)

Lluvias sorprendentes e inusuales son las que se presentaron en julio en algunos municipios de Sonora, las cuales rompieron récord en Nogales y la presa Cuauhtémoc, informó el director Técnico del Organismo de Cuenca Noroeste, Lucas Antonio Oros Ramos.



"Llueve una media histórica de 358 milímetros, el año pasado quedamos por debajo con 318 milímetros y este año hasta ahorita van 185 milímetros que corresponden al 150% hasta julio comparado con el año pasado al mismo mes, es decir vamos por arriba de lo esperado", agregó.



En total en lo que va del año reportan una lluvia de 185 milímetros; pero de seguir las condiciones, el año podría cerrar por arriba de los 500 milímetros.



En Nogales las lluvias de ayer rompieron un récord histórico indicó, con 388 milímetros situación que no ocurría desde hace 27 años.



"En Nogales llueven en promedio 136 milímetros durante julio, estamos 148 milímetros por arriba, esto no se veía desde el año de 1990", recalcó.



Lo sorprendente se presentó en la zona del desierto de Caborca en la presa Cuauhtémoc, dijo, donde cayeron 273 milímetros el mes pasado, cuando solo se esperaban 84 milímetros.



"En esta zona del desierto no llueve pero esta vez fue sorprendente; hemos tenido buenas lluvias en la parte media, Norte y Costa del Estado y muy pocas lluvias en la parte alta de la Sierra Madre Occidental", añadió.



En Hermosillo, Obregón y Navojoa se superó lo esperado al mismo mes, donde cayeron 163, 144 y 192 milímetros cúbicos respectivamente, abundó.



Empalme y Guaymas se quedaron por debajo de lo esperado, apuntó, pero se tienen buenas expectativas para los meses de agosto y septiembre.



"Ha llovido en el Sur y en el Norte pero en la zona del Valle se ha quedado por debajo del promedio pero es normal que en Empalme en julio no llueve, pero sí en agosto y septiembre".



Esperan 8 huracanes y 10 tormentas tropicales



Al menos ocho huracanes, de los cuales cinco son de categoría alta, se esperan en el Océano Pacífico durante esta temporada informaron autoridades de Comisión Nacional del Agua (Conagua).



"Se esperan cinco fenómenos de categorías de tres a cinco, tres de categoría uno a dos y el resto serían tormentas tropicales", abundó, "en el Océano Atlántico se pronostican de once a quince huracanes; es una expectativa positiva, esperemos se cumpla".