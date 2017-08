Policías reprobados no portarán armas: SSP

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ningún policía portará su arma si no tiene aprobado el examen del Centro de Evaluación, de Control y Confianza (C3), afirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora.



Adolfo García Morales reveló que ya se cuenta con la licencia colectiva para portación de armas de fuego en los elementos policiacos, tanto municipales como estatales, y todo aquel elemento que no haya aprobado el examen C3 andará desarmado.



"Desde ya, ya llegó la licencia colectiva y yo no voy a expedir ninguna sola credencial a quien no tenga su examen de Control de Confianza, y pues van a tener policías, pero sin armas", dijo.



El responsable de la seguridad en el Estado reconoció que podría ser delicado que los agentes policiacos realicen sus labores prácticamente desprotegidos, pero la responsabilidad de la situación recae en los presidentes municipales y no en la Secretaría.



"Yo incurro en responsabilidad penal si le doy una licencia para portar armas si no tienen su examen de Control de Confianza, eso es a partir de ya con la nueva ley, y sí es delicado".



DONAN SIMULADORES



Para fortalecer la formación de los cuerpos policiales del estado, la embajada de Estados Unidos donó a la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Iniciativa Mérida, dos simuladores de tiro virtuales.



En las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado se presentaron ambos simuladores.



Sabrán en un mes tipo de policía bancaria



Aproximadamente en un mes se podría saber qué tipo de policía bancaria es la que se necesita para combatir la inseguridad en los bancos y cómo estará conformada, reveló el secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales.



Explicó que se está trabajando en conjunto con las corporaciones para implementar una policía comercial, bancaria y de servicios que esté debidamente capacitada por el estado, con procesos de selección y se pueda prestar el servicio.



“No es fácil, se tiene que ver cómo se prestaría ese servicio, si sería mixto con participación del Estado y particulares, como las cámaras de comercio y empresariales, o bien si es un desconcentrado del Estado en donde se haga una policía comercial”, dijo.



Lo más conveniente sería que la nueva corporación sea un desconcentrado del Estado en donde participe la iniciativa privada, agregó, porque se tiene la posibilidad de realizar los exámenes de control y confianza, así como instituciones que capacitan a los elementos.