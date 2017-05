Desfilan con tranquilidad en el Día del Trabajo

NOGALES, Sonora(GH)

El tradicional desfile del Día del Trabajo se llevó a cabo en paz y tranquilidad en los diferentes municipios sonorenses, aunque no faltaron las protestas por mejores condiciones laborales, de servicios médicos, rechazo a las reformas y por el alza a la gasolina.



En Nogales, sin incidencias mayores y con pocas protestas laborales decenas de integrantes de diferentes agrupaciones sindicales así como de organismos de partidos políticos participaron ayer en el tradicional desfile del Día del Trabajo.



El desfile del 1 de Mayo que inició alrededor de las 10:00 horas desde la avenida Obregón y calle Pierson fue encabezado por la banda de guerra de la CFE y amenizado por el Sindicato de Trabajadores de la Música.



Los dirigentes de organizaciones detuvieron su marcha frente al edificio del Ayuntamiento para protestar contra el alcalde de Nogales, Cuahtémoc Galindo Delgado por no acudir a presenciar las demandas de los trabajadores.



En el desfile participaron 32 contingentes la gran mayoría de organizaciones afiliadas a la CTM, CNOP y otras agrupaciones sindicales del sector Salud, transporte y educativo quienes exigieron mejores prestaciones laborales.



No salen a protesta



En Guaymas, unos 3 mil trabajadores menos adheridos a los sindicatos de la CTM no salieron a protestar a las calles con motivo del Día del Trabajo como cada año lo hacen.



El contingente partió alrededor de las 09:00 horas, de la calle 9, a la altura del Obelisco, con rumbo al Palacio Municipal, donde cada uno al finalizar tomó rumbos diferentes.



En el desfile participaron cerca de mil 500 empleados de los sindicatos de los gobiernos municipal, estatal y federal, además de los telefonistas, los cuales solicitaron mejoras dentro sus campos labores y mostraron su rechazo a las reformas y a los aumentos a la gasolina.



El sindicato de telefonista fue el que encabezó esta marcha, dejando claro que no era un día de fiesta, sino de protesta por las reformas estructurales que se han realizado en los últimos años, así como los incrementos aplicados en la gasolina, que han causado un impacto negativo en la economía popular.



Piden mejores servicios médicos

Por: Jesús Palomares



NAVOJOA.- Más de 4 mil trabajadores de los diferentes sindicatos salieron ayer para conmemorar el Día del Trabajo, donde exigieron mejores servicios médicos y condiciones laborales.



En punto de las 08:00 horas, los trabajadores, se reunieron frente a las instalaciones de la Casa del Pueblo ubicada en calle Morelos y Rincón para después marchar con pancartas en mano por las principales vías de la ciudad.



El desfile trascurrió en un ambiente pacífico, con protestas para mejorar las condiciones de los obreros.



Piden mejores servicios médicos Participan 4 mil trabajadores en CO

Por: Susana A. Arana



Ciudad Obregón.- Alrededor de las 09:30 horas el tradicional desfile de esta conmemoración inició en la colonia Benito Juárez o Plano Oriente con la participación de más de 20 sindicatos, pero sin los agremiados a la CTM y SNTE.



Autoridades municipales señalaron que el reto que se enfrenta desde siempre, es encontrar mejores condiciones de trabajo para todos y por ende mejor calidad de vida para los cajemenses.



En el desfile participaron alrededor de 4 mil trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Isssteson, del Hospital General, del Ayuntamiento y de los taxistas.