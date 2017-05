Amantes del mar

Guaymas(GH)

El turismo extranjero de Estados Unidos, Francia y otros países del mundo que cada año acudía a San Carlos a sumergirse en el Mar de Cortés desde las playas de Guaymas hasta las del Himalaya, está de regreso para admirar las variedades de especies marinas.



Y es que los apasionados de la vida submarinaal sumergirse encuentran aguas llenas de color y vida por las densas columnas de diferentes especies en San Carlos Nuevo Guaymas, uno de los atractivos turísticos en Sonora.



La instructora de buceo, Feliza Ríos, informó que tras la crisis económica de 2008 en Estados Unidos y de2009 al 2015, se mantuvieron principalmente con el turismo nacional, principalmente procedentes de Sinaloa y Sonora.



Señaló que antes de2008, la temporada de buceo empezaba en marzo y culminaba a finales de octubre, y de 2009 al 2015 se redujo de los últimos días de mayo a octubre, con grupos más pequeños.



En las temporadas buenas, subrayó que atienden grupos de 18 a 20 personas por día, durante ocho meses de cada año.



De 2000 a la fecha, apuntó, ha certificado más de 400 buzos de origen norteamericano, mexicano, y europeo, los cuales han tenido experiencias en diferentes partes del mundo, y siempre terminan por regresar a San Carlos Nuevo Guaymas.



"Afortunadamente el extranjero está regresando, hemos tenido turistas de Arizona, Utah, Colorado, Seattle, de Estados Unidos, y el mes pasado atendimos grupos de Francia", subrayó.



Toda una aventura



Feliza Ríos indicó que de noviembre a abril, el viento sopla del Norte y en esa época optan por visitar zonas como La Ventana, Isla Catalina, San Nicolás, y si el clima lo permite, laIsla San Pedro Nolasco.



Expuso que durante el verano los vientos provienen del Sur, por lo que emigran a otras áreas del Norte para llevar a cabo las exploraciones bajo el mar.



Cada expedición de buceo, mencionó, depende de la persona y el estado del tiempo, en estas fechas dura 40 minutos aproximadamente y en el verano son de una hora o más.



La joya de la corona



El interés de las personas que solicitan el servicio de buceo es ver muchas especies marinas durante su experiencia y contar con buena visibilidad, apuntó, al enterarse de las experiencias que viven otros buzos en San Pedro Nolasco, la mayoría decide acudir a la Isla.



Cuando se enteran de la Isla San Pedro Nolasco y de la diversidad de especies que hay en este sitio, quieren ir ahí, expuso, es el atractivo principal de San Carlos, por el buceo con lobos marinos, la variedad de peces, la presencia de ballenas y delfines.



En la Isla, destacó, se puede bucear o ‘esnorquelear’ con los lobos marinos, pero en los buceos se puede apreciar también peces ángel de mayor tamaño que en el resto de la costa local, estrellas de mar moradas, y una gran variedad de especies.



Primordial



La certificación de buceo lleva un proceso de enseñanza tanto teórica como práctica, y para quienes no quieren la certificación completa, dijo, hay un programa de cuatro días, donde se les brinda información con clases en alberca y playa apoyadas con un instructor.



"Entre los comentarios que hemos escuchado de los extranjeros acerca de sus experiencias, recuerdo el de unas familias de Suecia y Grecia sobre la riqueza de especies que observaron en sus buceos, que no eran grandes como en otros lugares, pero había diversidad".



La instructora de buceo apuntó que la mayoría de los buzos estadounidenses, mexicanos y europeos regresan siempre a San Carlos y la mayoría de ellos lo hacen para certificar a sus hijos a quienes les enseñan su pasión por admirar la naturaleza bajo el mar.



Sólo para expertos



Los buceos de noche generalmente lo solicitan buzos certificados o en proceso de certificación, con deseos de explorar a detalle la vida submarina.



El instructor José Luis Chávez expuso que en los 15 años de experiencia ha realizado varios buceos de noche en diferentes sitios de San Carlos Nuevo Guaymas, previo a la revisión minuciosa del estado del tiempo.



"En la noche todo lo que vas a observar en un buceo es lo que tienes frente a la linterna porque todo a tu alrededor está oscuro, es algo bastante diferente", abundó.



Antes de llevar a cabo está expedición bajo el mar, consideró, se deben tomar en cuenta las condiciones de la calidad de agua, porque si no hay claridad la luz de la lámpara podría reflejarse en las partículas, lo que limitaría la visión.



"El buceo nocturno es muy relajante, muy agradable, éstos son muy lentos, porque tienes que ser más detallista al momento de observar", puntualizó.



Antes de sumergirte al agua de noche, destacó, los instructores ofrecen una plática sobre los señalamientos que deben emplear los buzos con su linterna en el fondo marino.



La edad ideal para bucear es de los 10 años en adelante, sin limitaciones, en tanto no existan enfermedades que impidan realizar esta actividad bajo el agua.



TURISMO



Antes de la recesión económica de Estados Unidos, los instructores de buceo de San Carlos atendían más turistas extranjeros que nacionales y en la actualidad es a la inversa.



"Aquí no prometemos bajar la Luna ni las estrellas, se da la certificación como las herramientas suficientes para que se sientan seguros donde quiera que cada persona bucee alrededor del mundo", externó.



Cada año llegan a San Carbuzos de todo el mundo ávidos de nuevas emociones.



Le gusta "esnorquelear"



San Carlos Nuevo Guaymas.- Hace 25 años, Luis Robinson, acompañado se fue a residir a Las Vegas, Nevada, y hace días regresó con su hija Adriana, de 16 años de edad, exclusivamente para certificarse como buzo y sumergirse en las aguas del Mar de Cortés.



El hijo del finado locutor José Luis Robinson Coppel, tiene el interés de explorar el mundo acuático en diferentes partes del planeta, entre ellos Tailandia y otras zonas, pero antes de hacerlo decidió iniciarse en el lugar donde vivió parte de su vida.



"Viví en San Carlos hace muchos años y me gustaba mucho "esnorquelear", el agua del mar es muy relajante, te olvidas de todo el estrés, el contacto con la naturaleza, los animales y los corales, es una experiencia única".