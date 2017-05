Necesaria presencia de militares en Cajeme: Pavlovich Arellano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un llamado a la tranquilidad envió la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a los habitantes de Cajeme, tras la llegada de elementos de la Policía Militar a esa región.



La titular del Ejecutivo estatal indicó que en este momento resulta necesaria la implementación del operativo de seguridad en el Valle del Yaqui para garantizar el bienestar de los ciudadanos.



Señaló que la llegada de los agentes militares al municipio de Cajeme representa una manera de atender la problemática de inseguridad que se registra desde hace algunos meses.



"No podemos dejar que las cosas sigan multiplicándose, tenemos que entrarle a los problemas, no se pueden dejar las cosas como que no pasa nada porque eso no funciona y no resuelve absolutamente nada", manifestó la Gobernadora, "los problemas se tienen que enfrentar por grande o pequeños que sean para poder resolverlos", agregó.



Sin precisar fecha del arribo de la Gendarmería a la región del Valle del Yaqui, la Gobernadora puntualizó que será en los próximos días.



REALIZAN PLAN



A partir de ayer la Policía Militar reforzó su presencia en Cajeme con el fin de reducir los índices de homicidio doloso, comentó el secretario de Seguridad Pública.



Adolfo García Morales mencionó que el pasado viernes se realizó el plan operativo para determinar el aspecto de logística, el número de elementos e implementarlo a partir de este lunes.



"Hubo una distribución del centro de hacia el Sur, tanto en la región de la Sierra alta, la Sierra media y el Río Sonora y por supuesto el valle del Yaqui, los primeros días a partir de que llegaron estuvieron haciendo reconocimiento", comentó.