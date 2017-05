Busca CTM Sonora solución a demandas de los trabajadores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Buscar solución a las demandas de los trabajadores es el reto que tiene hoy en día la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Sonora, aseguró el líder de la organización.



Javier Villarreal Gámez indicó que a pesar de que en las últimas décadas se han logado avances significativos en las prestaciones de los trabajadores, hoy en día falta por mejorar aspectos de vivienda y de atención médica.



Adelantó que a corto y mediano plazo se tiene proyectado mantener de manera constante la lucha contra el Gobierno federal para reducir los impuestos de los trabajadores.



"Vamos a poner módulos en todas las empresas para recabar las firmas de los trabajadores que no estamos de acuerdo en los impuestos en vacaciones, en las utilidades y en los aguinaldos", detalló el líder de la CTM en Sonora.



SALARIOS MISERAbLES



Para acabar con la desigualdad social en las clases trabajadora, Villarreal Gámez expuso que los gobiernos deben dejar de ofrecer salarios miserables a los empleados para atraer inversión extranjera.



Señaló que al no haber pagos justos de los salarios de los trabajadores ha generado que la riqueza se concentre sólo en pocas personas y por tal motivo que la pobreza crezca cada vez más.



lucha constante



Obtener mejores salarios para los trabajadores debe ser una lucha constante de los dirigentes de la CTM, manifestó el líder de la CTM Hermosillo.



Héctor Robles Núñez destacó que el año pasado se logró un incremento del 8.5% en todos los contratos colectivos de los sindicatos y organizaciones que tienen contrato con la CTM.



Señaló que la constante pérdida del poder adquisitivo en el País en los últimos años se ha visto reflejada con el crecimiento de la pobreza.



"Han sido recomendaciones de los extranjeros y de ex secretarios del Trabajo quines han llevado a los trabajadores y a sus familias a un grave deterioro laboral", aseguró el líder de la CTM Hermosillo.



Para permitir que los salarios de los trabajadores crezcan cada año y que a su vez vayan en aumento, Robles Núñez propuso la desaparición de la Comisión del Salario.



Argumentó que dicha Comisión ha ocasionado que los salarios hoy en día permanezcan congelados y atados a las disposiciones de los gobiernos.



que desvalorizan la productividad de la clase obrera.



"Proponemos que así como el Gobierno federal liberó los precios de las gasolinas de igual manera libere las ataduras que tiene el salario", declaró.



Entre otros señalamientos que buscan mejorar las condiciones de los trabajadores, el líder de la CTM Hermosillo refirió los impuestos que retiene el Gobierno federal en la nómina de las empresas.