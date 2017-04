Autismo es de difícil diagnóstico

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se habla de que en el mundo uno de cada 65 niños puede tener una afectación incipiente, leve, moderada o severa del espectro autista, una de las condiciones que afectan principalmente la inteligencia, el lenguaje, el aprendizaje, la comunicación e interacción social.



Félix Higuera Romero, director de Salud Mental y experto en autismo, explicó que no se trata de una enfermedad sino un espectro de una multiplicidad de situaciones.



Indicó que es un trastorno del desarrollo del sistema nervioso que ocurre desde las primeras semanas de gestación del cerebro, variaciones de origen de múltiples causas y se llama trastorno del neurodesarrollo, el cual se manifiesta de diversas maneras o con diversos grados de severidad de acuerdo al área del desarrollo en la que más afectaciones se tenga.



En el marco del Día Mundial de la Concientización Sobre el Autismo que se conmemora hoy el llamado es para toda la sociedad a la detección temprana del trastorno, el cual en ocasiones tiene un mal diagnóstico.



El experto comentó que mucha gente a veces tiene dificultad para reconocer que lo que tiene el niño es algún grado de autismo y en vez de dar el diagnóstico correcto le llaman trastorno por déficit de atención e hiperactividad.



TERAPIAS



El Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual, Ciden, es un espacio donde los niños reciben terapias tratamiento, en donde actualmente acuden 500 familias del Estado de Sonora y son alrededor de 200 familias más que están en lista de espera a tratamiento.



Higuera Romero informó que la persona con autismo difícilmente puede establecer conexión o comunicación, siendo una de las principales áreas que mayormente se afecta.



“Cuando el niño tuvo dificultades para nacer y a los meses está demasiado flácido, no incrementa el tono muscular, es un niño que es demasiado llorón, esas son cosas que no se deben de pasar por alto, ya que por algo están sucediendo, puede ser un problema auditivo, de comunicación o de hipersensibilidad.



“Si no evolucionan las habilidades del desarrollo en los tiempos que se esperan, tales como los hábitos o destrezas de coordinación, movimiento, lenguaje, de aprendizaje o de sus habilidades de la vida cotidiana, son señales orientadoras al autismo”, señaló.



El especialista externó que cuando alguien tiene una variación en el progreso del desarrollo hay que pedir ayuda y el médico de primer contacto es el que puede decir si se puede hacer la canalización de estimulación sensorial.



“Esto se hace para verificar cual es su lenguaje o bien entrar al protocolo de evaluación del espectro autista que es evaluación neurológica, médica, metabólica, hormonales, chequeo auditivo y visual”, agregó.



Cuando un padecimiento, trastorno o enfermedad no está diagnosticada existe la sospecha, y en el caso de niños con el trastorno autista en cualquiera de los grados o tipos, descubrirlo debe de ser una tarea de los padres y médicos.



El titular de Salud Mental dijo que por varias cosas o comportamientos del menor debe de haber sospecha, entre ellas que no hay evolución o progreso en el ritmo y tiempo que se espera respecto a las destrezas motrices.



¿HERENCIA?



Félix Higuera Romero aseguró que el autismo tiene un fuerte componente hereditario, sin embargo el genoma cerebral está enfocado a descubrir todo el enigma que gira en torno a las causas del autismo.



“Hay muchos mitos, creencias e ideas en torno a las causas de autismo, pero algo en concreto o específico es que no existe, pues es una multiplicidad de factores que confluyen para que este fenómeno ocurra”, explicó, “hablando de lo genético, ambiental o toxicológico”.