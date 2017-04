AP se convierte en frontera de descanso para migrantes: CAME

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

El flujo migratorio en esta frontera se ha mantenido bajo y mayormente quienes se albergan en el Centro de Atención a Migrantes Éxodus (CAME), son personas deportadas a través de otras fronteras.



Agua Prieta se ha convertido en una ciudad de descanso para migrantes que fueron deportados a través de ciudades como Nogales o Tijuana, que van rumbo a sus ciudades de origen.



El dilema que enfrentan, explicó el coordinador del CAME, Adalberto Ramos Gutiérrez, es que hay quienes no desean volver a sus lugares de origen por la violencia que se vive, pero tampoco tienen la posibilidad de volver a Estados Unidos.



"Sabemos por las condiciones en que México está, sobre todo el Centro y el Sur, es la sicosis que ellos tienen, que han escuchado que está muy feo y creen que el Norte es lo ideal por el momento", mencionó.



Además algunas personas piensan que pueden establecerse temporalmente en el Norte del País, en espera de que haya posibilidades para volver a Estados Unidos.



También existe preocupación por quienes dejaron sus cuentas bancarias o propiedades en Estados Unidos y ya no saben cómo recuperarlas, por lo que en el CAME están buscando orientación para asesorarlos.



Actualmente en el Centro de Atención a Migrantes Éxodus se reciben mensualmente un promedio de 10 migrantes y la dinámica ha cambiado un poco porque se les permite estar más tiempo mientras deciden qué harán.