Familia de Alfredo quiere justicia

Justicia por la desaparición y el probable asesinato en contra de su hermano Alfredo, exigió Leticia Jiménez Mota al presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto La empalmense a nombre de sus padres, pidió celeridad a la investigación sobre la desaparición del reportero de EL IMPARCIAL, visto por última vez el 2 de abril de 2005, en Hermosillo, pues a 12 años de que ocurrieron los hechos no ha habido ningún avance."Ya van 12 años y no ha habido ninguna respuesta, que (el Presidente Enrique Peña Nieto ) haga todo lo posible, lo que esté en sus manos hacer para que se dé un esclarecimiento del caso de mi hermano", suplicó.La familia, aseguró, ya ve con claridad la situación y no espera que después de 12 años, su hermano siga con vida, por ello quiere que los responsables paguen por lo que le hayan hecho antes y después de su desaparición forzada.José Alfredo Jiménez Hernández recomendó a los periodistas y reporteros de México hacer su trabajo con cautela para que no corran la suerte de su hijo y la de otros periodistas.