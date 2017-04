No se utilizaron armas letales en desalojo: SSP

NOGALES, Sonora(GH)

La Comisión de Honor y Justicia determinará si hubo o no exceso de fuerza en la actuación de un agente de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) que fue suspendido sin goce de sueldo, luego del desalojo de un bloqueo en la carretera a Bahía de Kino la mañana del viernes, informó el secretario de Seguridad Pública.Adolfo García Morales aseguró en rueda de prensa ayer en Nogales que a excepción de esa arma no letal ningún otro agente de la PESP portaba armamento alguno.La mañana del viernes un grupo de concesionarios de transporte suburbano del Poblado Miguel Alemán bloqueó durante siete horas la carretera para protestar por la cancelación de sus concesiones y el decomiso de seis unidades. Los manifestantes no llegaron a un acuerdo con los diversos funcionarios que llegaron a negociar con ellos para liberar la vía.García Morales indicó que la participación de la autoridad estatal durante el conflicto, se dio a manera subsidiaria ya que se agotó el diálogo con funcionarios de la Delegación de Transporte y Ayuntamiento de Hermosillo."Como policía subsidiaria se solicitó el apoyo para que acudiésemos a contener la situación", explicó, "y después de agotado el diálogo ante la flagrancia y presencia de representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se decidió liberar la carretera".Por Susana AranaCIUDAD OBREGÓN, SONORA (GH).- Como inadmisible calificó la gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano lo ocurrido en la Carretera a Bahía de Kino el viernes pasado.“No permitiré abusos policiacos en mi Estado, pero tampoco voy a permitir que se violenten los derechos de los ciudadanos sonorenses”, afirmó.“Voy a seguir haciendo respetar la ley y los miles de usuarios de esa carretera que tenían kilómetros de fila durante siete horas”, indicó, “y que no sé por qué tomaron la carretera sin agotar el diálogo, que es lo más importante, el diálogo siempre genera buenas soluciones”.Como lo anunció el secretario de Seguridad Pública Estatal, el elemento quedó suspendido y llevará el correspondiente proceso de investigación, recalcó.“Son imágenes inadmisibles en mi Estado, inadmisibles, que quede clarísima mi posición”, señaló, “hoy el secretario anunció que respecto a los videos que se tienen se generó que una de las conductas pudo haber sido rebasada en la fuerza pública, y se cesó al elemento que portó un arma, muy importante, no mortal, pero finalmente portaba un arma”.