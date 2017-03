Le urge ayuda a joven con cáncer agresivo

Agua Prieta(GH)

Debido a problemas de salud Emmanuel Barrios Varela requiere de más estudios, que deberán realizárselos en Hermosillo, por lo que la familia requiere del apoyo de los sonorenses.



Emmanuel es un joven aguapretense, de 20 años, que lucha por vencer un cáncer muy agresivo llamado linfoma de Hodgkin, para lo cual ya recibió un trasplante de médula, pero todavía hace falta más.



De forma reciente, el joven tuvo algunos problemas de salud y con unos estudios que le realizaron se determinó que un órgano está sangrando, pero no se sabe cuál es, explicó su mamá Amalia Varela.



"Y tenían que hacerle unas transfusiones de sangre, nada más que aquí no conseguimos y eso, pues de hecho en el Hospital General ya ve que no hacen nada de eso", mencionó.



Para ello, el joven debe viajar al Hospital San José en Hermosillo, donde realizarán las transfusiones y al tratarse de un hospital privado, la familia necesita 18 mil pesos.



Donaciones



Cuenta de Bancomer:



4152 3131 5965 4388