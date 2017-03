Denuncian tarifa ilegal en transporte de Caborca

Caborca(GH)

Como un abuso calificó Francisco Javier Silva, el cobro ilegal de 10 pesos por el servicio de transporte urbano cuando la tarifa aprobada es de siete pesos.



Uno de los voceros del Movimiento No al Gasolinazo señaló que éste es un incremento desproporcionado e ilegal, tras rechazar la propuesta de incrementar la tarifa de forma oficial a 10 pesos.



"Lo que queremos es nada más que se mantenga el precio (7 pesos), cuando mucho que aumente un peso.



Citó como ejemplo que en Nogales el cobro de la tarifa por el servicio de transportes es de 5.50 pesos y en Hermosillo de 7 pesos.



"¿Por qué en Caborca 10 pesos?", cuestionó,"cuando las distancias son muy cortas, no es como en Hermosillo o Nogales que recorren largas distancias".



El vocero del Movimiento No al Gasolinazo exhortó a la ciudadanía a interponer denuncias formales por el cobro ilegal de 10 pesos en las rutas ante la Subdirección Regional del Transporte, donde dicen no tener denuncias.



Invitó además a la ciudadanía a tomarle la palabra a las autoridades de Transporte y pagar los siete pesos, que es la tarifa aprobada, ya que los operadores están obligados por ley a ofrecer el servicio bajo ese costo.