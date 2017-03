Pescaderías mantendrán los precios accesibles

Guaymas(GH)

Los puntos de venta de mariscos, moluscos, camarón y peces mantendrán precios accesibles a sus clientes durante la Cuaresma en apoyo de la economía familiar, destacó la líder del sector ribereño.



Manuela Ojeda Amador manifestó que aunque las capturas de escama y mariscos han estado bajas en las últimas semanas por el mal tiempo, la producción que disponen los puestos de distribución ofrecerán precios desde los 40 a los 220 pesos.



Subrayó que con anticipación, las pescaderías se abastecieron de diferentes especies marinas, en su mayoría de escama para cumplir con la demanda de la ciudadanía en el periodo Santo.



"Si se escasea el producto se manda traer de otras partes, ya ha ocurrido en otros años, éste no sería el primero, los clientes no se van a quedar sin pescados, mariscos o camarón en esta Semana Santa", aseguró.



Entre el producto que ofrecen las pescaderías, detalló, se encuentran la sierra, tiburón, cazón, cochito, lenguado y otros de menor costo, así como caracol, callo, almejas, pulpo y camarón de tamaños diversos.



"No han estado muy buenas las capturas, pero el abasto está garantizado para los guaymenses", afirmó, "en precios se están respetando los del año pasado, a excepción del camarón, caracol y callo".