Le piden matrimonio en el cerro Teta Kawi

Guaymas, Sonora(GH)

Yusvisaret Hernández acompañada de su novio David Hernández el 29 de enero escaló el cerro Teta Kawi a petición de un grupo de amigos, y al llegar a la cima le propusieron matrimonio, de una manera original.



La historia de amor entre los dos jóvenes guaymenses inició hace nueve meses luego de enamorarse a primera vista y sin pensarlo hace cuatro días decidieron unir sus vidas en marzo de 2018.



La reina del Carnaval Internacional Guaymas 2016 narró que durante la travesía a la emblemática montaña de San Carlos, empezó a ver letreros de amor, sin imaginarse lo que se encontraría al llegar a la parte más alta.



"Cuando íbamos subiendo vimos algunos letreros y al llegar a la cima un grupo de amigos salen de dos rocas sosteniendo dos letreros más con la leyenda ‘cásate conmigo’ y él de inmediato se hinca, me entrega un ramo de rosas y me pide matrimonio", relató.



Ese día, dijo, fue el más hermoso de su vida por lo que no dudo en expresarlo con sonrisas y lágrimas mientras agradecía el gesto de apoyo de sus seres queridos que se sumaron a este momento.



La decisión de casarse con David Hernández, aseguró, fue tomada convencida de que es el mejor hombre que ha conocido y de quien se enamoró perdidamente.