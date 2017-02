Cae 88% empleo en congeladoras

Guaymas, Sonora(GH)

Alicia Domínguez Medina. Foto: Redacción/GH

Los empleos de empaque y proceso de camarón cayeron en un 88% en los últimos 17 años por la falta de producción y reducción de embarcaciones, lo que ha afectado principalmente a las mujeres que dependían de este trabajo.El secretario general de Productos del Mar, Gregorio Alvarado Sánchez, informó que en el año 2000 operaban siete plantas procesadoras de camarón en el puerto, las cuales generaban más de mil empleos durante casi diez meses.Hoy día, hay sólo dos procesadoras del "oro rosado" y emplean a cerca de 120 personas", precisó, "el 90% de ellas son del sexo femenino y el resto del 10% varones, y el tiempo de trabajo se redujo entre cinco y siete meses, según la producción"."Las pesquerías son actividades muy variables, cuando hay producción hay empleo", indicó, "hay que reconocer que en la del camarón ha venido mermando más que otras porque ya no trabaja el mismo número de barcos, antes eran más de 350 y actualmente hay unos 150 o menos activos".En Guaymas, apuntó, la mayoría de las mujeres que dependían del proceso de camarón ya están jubiladas o pensionadas y las nuevas generaciones se han empleado en la industria manufacturera, en su mayoría.En el proceso de sardina, agregó, aunque ha tenido altas y bajas su captura en los dos últimos años, se ha mantenido el número de empleos en el empaque."La pesca de sardina en octubre, noviembre y diciembre estuvo mala, pero en el mes de enero ha tenido una ligera recuperación, aunque en los últimos días los vientos no han dejado trabajar a los barcos que salen a pescarla", externó.En años anteriores las plantas sardineras, aseveró, inician los recortes de personal en enero, tras bajar la producción, pero en este ciclo no se ha realizado ninguno porque apenas empezó a repuntar el producto en las costas locales.Alicia Domínguez Medina tiene 55 años de empacadora de camarón y aunque ya no rinde igual que hace 20 años, cada temporada es una de las primeras en la lista de las empleadas de la planta Marzar de Guaymas.La mujer a los 15 años empezó a trabajar en las pesqueras, primero como "peladora" y después como empacadora del "oro rosado", donde se ha sostenido durante más de cinco décadas.Entre los años sesenta y noventa llegó a empacar hasta 550 charolas en un día y en la actualidad apenas llega a las 200 porque su rapidez ya no es la misma y además de eso la producción ha mermado en el mar.En la planta, es una de las féminas que se encarga de seleccionar la calidad del camarón por tallas para colocarlos en una charola de hasta cinco libras, para ser empacada a la comercializadora que será destinado finalmente el producto."Con este trabajo y el de mi esposo le dimos estudio a los tres hijos que tuvimos, dos de ellos son contadores y una es técnica", apuntó, "pero poco a poco ha ido superándose".Eva Sauceda Salazar, encargada de Control y Calidad en la planta Marzar, explicó que el trabajo de empaque consiste en seleccionar los camarones de primera y segunda calidad con la talla que corresponda para ser exportados a Estados Unidos.El producto al colocarse en charolas es cubierto con el empaque de la comercializadora que lo solicita, y después se empaca en cajas, se sellan y se llevan a los cuartos fríos.