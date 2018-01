Balas perdidas dejan 6 heridos en Año Nuevo

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Saldo de seis heridos por balas perdidas, entre ellos menores de edad, dejaron los festejos de Año Nuevo en Ciudad Obregón, Nogales y Agua Prieta.



En Ciudad Obregón despidieron el año viejo con balas y dos niños de 6 y 9 años de edad recibieron impactos de proyectil de arma de fuego en sus hombros, cuando jugaban por fuera de su domicilio la noche del Año Nuevo.



El primer suceso se registró en la colonia Alameda, cuando Analy Estefanía de 6 años se encontraba jugando en la banqueta y el proyectil de arma de fuego impactó su hombro derecho, según la versión de la madre, Rocío Guadalupe T. R., de 28 años.



El segundo caso sucedió cuando Christian Gildardo M. M., de 9 años de edad, permanecía en la vía pública tronando cohetes y sintió que le había caído una piedra caliente también en el hombro derecho, situación que externó a su padre Gildardo M. S. y se percataron del impacto de bala.



Luis Alberto Villanueva, director del Hospital del Niño y la Mujer, manifestó que las lesiones no ponen en peligro sus vidas y fueron dados de alta para su recuperación en sus hogares.



"Afortunadamente fueron lesiones superficiales en la región del hombro en ambos casos, que no comprometen la función de la articulación ni la vida de los niños", destacó Villanueva.



Nogales



Con dos lesionados por balas perdidas arrancó ayer el primer día del año.



Según informes de la Policía, el primer incidente se registró a las 0:30 horas, cuando Francisco Javier "E"., de 45 años, quien se recostó a dormir en su casa, de la colonia Luis Donaldo Colosio, sintió una brasa en el estómago.



Al revisarse vio que sangraba y que la lámina del techo estaba agujerada ante el impacto de una bala.



El herido quedó hospitalizado, ya que la lesión tarda más de quince días en sanar, pero no ponía en peligro la vida.



En otro caso, un joven de 22 años de edad, alrededor de las 04:00 horasse sintió herido en el pie izquierdo, el cual le causó una fractura, ignorando quién le disparó, en un domicilio en la colonia Municipal.



En Agua Prieta; caso grave



Las balas perdidas también "llovieron" en Agua Prieta, una niña de 11 años y una mujer de 65 años resultaron heridas con proyectil de arma de fuego tras efectuarse disparos al aire, en hechos diferentes durante la celebración de Año Nuevo.



La menor identificada como Estefanía, resultó herida a las 00:15 horas del pasado lunes cuando estaba en su casa dormida, en calle 33, entre avenidas 35 y 36, de la colonia Valles Duarte, informaron autoridades municipales.



La mamá de la menor indicó a los agentes de la Policía Municipal que el incidente ocurrió mientras estaban dormidos en la sala de la vivienda, sobre un colchón.



El proyectil de arma de fuego entró a la vivienda por el techo y lesionó a la menor en el pómulo derecho, por lo cual la menor fue atendida en el Hospital General y posteriormente trasladada a Hermosillo.



Familiares de la lesionada detallaron que la menor estaba consciente y que su estado de salud es estable, aunque temen que pueda perder el ojo, por lo que se realizó el traslado a la capital sonorense.



En otro hecho una mujer de 65 años identificada como María del Carmen resultó lesionada con un proyectil de arma de fuego cuando estaba en su domicilio en calles 19 y 20, avenida 42.



La mujer recibió el impacto de una bala perdida en el codo derecho, por lo que fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica.