Aumentos del gas y gasolinas pegarán al bolsillo este 2018

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque no se prevén fuertes aumentos en servicios del Gobierno, al menos durante el primer trimestre del año, el aumento de precios de gasolinas y el gas durante 2017 repercutirá en sus bolsillos durante el inicio de 2018.



Y es que el año que apenas concluyó fue el más inflacionario de la última década, al acumular un índice de 6.69% a la primera quincena de diciembre a nivel nacional y de 5.82% para Hermosillo.



De acuerdo con los expertos, aunque ya pasó un año, hay secuelas del aumento en las gasolinas, el gas de uso doméstico, la electricidad y el transporte público no se diluyó y mermará el ingreso de los trabajadores también en 2018.



"Estamos en una coyuntura inflacionaria que no se ha podido controlar, al principio del año se suponía que el efecto del gasolinazo conforme pasaran los meses se iba a diluir, ese efecto no se ha dado", consideró Álvaro Bracamonte Sierra, investigador de El Colegio de Sonora.



A pesar de que se otorgó un aumento al salario mínimo de 5 pesos en diciembre de 2017 y 3.32 pesos más a partir de enero, para pasar de 80.04 pesos a 88.36 pesos, los especialistas señalan que no será suficiente ante expectativas de inflación cercanas al 5%.



OTRAS ALZAS



Si bien la Secretaría de Hacienda en Sonora no reporta aumentos directos a los contribuyentes para el año que inicia, el Ayuntamiento de Hermosillo incrementará un 4.5% la tarifa de agua potable a partir del 1 de enero.



También habrá alzas del 4 y 3% en tarifas de la Comisión de Fomento Turístico, como el uso del Turibús, y del 7% en stands para el Festival del Pitic y publicidad en el Turibús.