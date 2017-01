Nace en un día frío y lluvioso

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Una agradable sorpresa fue el nacimiento de Valeria Sofía, quien se convirtió no sólo en la bebé Año Nuevo, sino en la única en nacer las primeras horas del 2017, al menos en hospitales públicos de Agua Prieta.



Su nacimiento ocurrió a las 05:55 horas de ayer en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, a donde su madre llegó más que preparada para recibirla.



El nacimiento de la pequeña que pesó 3 kilos y 400 gramos se esperaba desde el pasado viernes 30 de diciembre, indicó su madre, pero fue hasta ayer cuando nació.



La mamá de Valeria Sofía relató que estaba celebrando el inicio del año y se encontraba en la sala cuando comenzó a sentir los dolores de parto, que ya conoce por ser madre por segunda ocasión.



La pequeña midió 55 centímetros y nació en un día frío y lluvioso, lo que no la afectó por estar en una habitación cálida, donde dormía plácidamente junto a su madre.



La bebé vestía de color verde, con lunares de diferentes colores, una gorra combinada con rosa y blanco y estaba cubierta con dos cobijas.



En el Hospital General no se registró ningún parto, al menos hasta la mañana de ayer, mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se tuvo el nacimiento de Valeria Sofía.