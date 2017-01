Nacen las primeras niñas 2017 en Sonora

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

Su nacimiento estaba programado para mañana martes, pero ella no quiso esperar más y a las 00:30 horas del 1 de enero decidió venir al mundo, lo que la convirtió en la niña Año Nuevo 2017 en Ciudad Obregón.



La pequeña, que pesó 3.7 kilos al nacer, midió 49 centímetros y reportó buen estado general de salud, llegó a la familia Álvarez Escárrega como la segunda hija de la pareja, que ya cuenta con un varón.



La fiesta para recibir al nuevo año fue doble para la familia, originaria de Huatabampo, Sonora, ya que también recibieron a la pequeña que aún no tiene un nombre definido, pero que podría ser Catalina o Destiny.



Su mamá, Diana Alejandra Escárrega Laguna, de 26 años de edad, expresó emocionada que sin duda, es el mejor regalo para recibir al nuevo año.



"Pues estoy bien contenta, ya tenemos al niño y esta es niña, estoy contenta, no buscábamos la parejita pero le atinamos… por el momento no pensamos tener más (hijos), ni siquiera tocar el tema", manifestó entre risas.



Desde las 13:00 horas del 31 de diciembre la señora comenzó a sentir molestias, por lo que se puso a alistar la ropa de la pequeña en una maleta, y a las 19:00 horas decidieron venir al Hospital General de Obregón, donde los médicos le dijeron que su hija nacería.



"A mí me metieron a la labor de parto y ya no supe nada de mis familiares, si suspendieron la fiesta de Año Nuevo o qué hicieron, había un gentío en la casa, pero ya no supe qué pasó", manifestó la madre.



Emocionado, Rubén Darío Álvarez Reyes, padre de la recién nacida señaló que es un gran regalo y aunque ahora habrá que trabajar más duro para alimentar a un nuevo integrante de la familia, el gusto de ver sana a su hija lo vale.