Mantiene Sonora estabilidad financiera: Navarro Gallegos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sonora está estable y con disciplina financiera, con capacidad y abajo de los límites que se tienen como normatividad para contratar deuda, aseguró Raúl Navarro Gallegos.



El secretario de Hacienda estatal habló del panorama para Sonora en el 2018 y de la previsión que tomaron para garantizar que la entidad siga avanzando.

¿El 2018 cómo lo pudiera describir en cuestión financiera para el Estado?, se le peguntó.



“Como una posición estable en cuanto a los ingresos federales que pretendemos obtener y la misma estadística de recaudación de ingresos propios del Estado, con mejor atención, mejores servicios a los contribuyentes”.



Aquí la entrevista completa:



¿Cuál es el escenario financiero para el Estado para el 2018?



Estable y con una disciplina que debemos de tener en el gasto con todas las áreas de Gobierno, llámense organismos públicos descentralizados como la administración central.



Aquí seguramente vamos a tener que observar la disciplina que debe tener cada uno de los funcionarios en sus gastos de su dependencia, son dos conceptos los que pueden ayudar, mayores ingresos y menor gasto.



Ahora hay algo muy importante que señalar; no hay nuevos impuestos, no hay nuevas cargas y sí tenemos más organismos que atender, como el Sistema Anticorrupción, el Nuevo Sistema de Justicia Penal; tenemos el Instituto de Transparencia y todos esos organismos que han sido creados por el Congreso de acuerdo con la normatividad federal; han sido atendidos con los mismos recursos que tenemos, hemos hecho frente a muchas cosas.



A nivel nacional con estas indicaciones de disciplina financiera, ¿Sonora cómo se encuentra en relación a otros estados?



Estamos dentro de los semáforos de observación y entonces estamos como un Estado con capacidad, estamos abajo de los límites que tenemos como normatividad para contratar adeudo; si estuviéramos excedidos, le decía anteriormente, los bancos están impedidos para otorgarles los créditos si no cubrimos los parámetros que fija la ley de disciplina financiera.



¿Cómo espera el escenario de las participaciones federales?



Normalmente se cumple el presupuesto, como es el caso de este año, pero puede haber variación de los meses, tienen estacionalidad, es como un comercio que tal vez venda más en diciembre por la temporada navideña o los útiles escolares en un periodo de inicio de ciclo de clases; los comercios también tienen estacionalidad o las agencias de automóviles, que quizá vendan más cuando la gente cobra su aguinaldo; igual pasa con las participaciones.



¿Por qué en el presupuesto se plantea de entrada una deuda de 5 mil 500 millones de pesos?



Los 5 mil 500 se plantean por presentación del presupuesto, 2 mil 100 millones son de adeudos en proveedores que entre ellos puede estar su empresa, que usted representa ahorita, pueden estar gasolineras; proveedores de bienes y servicios a los cuales se les adeuda, eso ya se tiene y se tiene que presentar en la contabilidad porque así me lo exige la ley de presupuesto y la ley de contabilidad, son 2 mil 100.



Dos mil 400 es lo que traemos ahorita en el corto plazo, no es algo que vaya a pedir, es algo que está en rotación; ni siquiera los voy a pedir al Congreso (del Estado) porque ya los tenemos en la bolsa, los voy a presentar porque tengo la obligación de pagarlo en los próximos 12 meses- ya llevamos 4 mil 500... los mil (millones de pesos) adicionales es por si ocupamos liquidez en el transcurso del año 2018, es la previsión y se presenta porque ocasionalmente tengo que dar suficiencia presupuestal para cumplir los requisitos, los compromisos, pero no es que se soliciten 5 mil 500 millones de pesos, es una técnica contable y es una técnica presupuestal que así funciona.



¿En qué situaciones se pudiera utilizar el recurso (mil millones de pesos)?



Dependiendo de los ingresos estatales y federales tenemos que priorizar dentro del gasto qué debemos de cubrir, y entonces si en el mes de febrero tuviéramos una baja en el ingreso de participaciones federales hiciéramos uso de una parte de esos mil para hacerle frente al compromiso ineludible del gasto corriente, es muy importante señalar que se trata de gasto corriente no, de gasto de inversión...



El ahorro por el decreto de austeridad que implementó la Gobernadora, ¿cuánto ha significado?



El ahorro, en el decreto de austeridad, ahí representó en servicios personales 554.9 millones de pesos, se eliminaron mil 900 plazas, y del gasto de operación 143 millones de pesos.



No quiere decir que obtuvimos ese recurso en liquidez, con ese recurso le hicimos frente a lo que hemos venido indicando, esa es la razón.



Si no hubiésemos tenido esos ahorros a la mejor debiéramos más, pero gracias a esos ahorros no han sido tan elevados.



Ahora alguien decía, ayer, óye es que estás mal, si estuviéramos mal; no estuviéramos acceso al crédito, estamos entre los parámetros que permiten las leyes de disciplina financiera, porque si no cumpliéramos con esos parámetros un banco no nos prestaría recursos.



¿A cuánto asciende el servicio de la deuda que tiene el Estado?



Se han estado cumpliendo paulatinamente, heredamos como 3 mil 300 millones de adeudos, de ejercicios fiscales anteriores, y ahorita vamos por los 2 mil 100; se ha venido amortizando paulatinamente todo lo que es el servicio de deuda y de acreedores, pero ¿qué hay en contraparte?, veamos también lo positivo no nada más la deuda; cuántos centros escolares se han abierto, cuántos se han mantenido en operación, qué tipo de servicios, cómo estamos en hospitales, cómo estamos en el equipamiento de seguridad, cómo estamos en carreteras; o sea hay mucha obra en el Estado. Si ustedes comparan cuando iniciamos a ahorita, y están en los informes que se han rendido, no está oculta la información y están los parámetros, porque el dinero está bien invertido y se ha gastado en lo que ha sido necesario operar en los servicios que presta el Gobierno, y sin tener cargas extras en lo que se refiere al recurso estatal; o sea, al contrario, hemos facilitado a los contribuyentes el uso de medios electrónicos para que puedan cumplir ellos de manera más cómoda los compromisos que tengan de carácter fiscal con el Estado, esa es una de las razones y ha dado buenos resultados, ¿qué buscamos con ello? que el dinero que pagan los contribuyentes pasen por menos manos y tener un manejo más transparente.