"Nunca pensé que le pasara a una ama de casa"

De no haberse embarazado, quizás ahora no lo sabría. "Claudia", se enteró de la infección al pasar de manera rutinaria por Medicina Preventiva del IMSS, donde su prueba arrojó un resultado positivo: Portadora del Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH.



Entonces el terror la invadió: "Llora, me dijo el doctor, pero llora este día; los demás tienen que ser días de fortaleza, porque tu bebé va a resentir todo. Y entonces fueron tres días de llorar, no podía ni dormir de estar pensando", narró "Claudia".



El contagio: Su ex esposo, y desde el diagnóstico han pasado 2 años que no han sido sencillos.



"Mi embarazo fue normal, pero sicológicamente estaba muy mal; yo no quería que se acabara el embarazo, me daba mucho miedo; fui tan ignorante que me imaginaba que mi bebé iba a nacer deforme", explicó.



Al principio, no se atrevió a decirle a su actual pareja sobre la situación porque le resultaba escalofriante que ella lo hubiese contagiado, hasta que se armó de valor: Su pareja entonces se hizo la prueba y resultó negativa.



"Claudia" pudo ser madre de su tercera hija, sin ningún impedimento; fue un periodo con un estricto cuidado de su salud y un monitoreo de su bebé hasta los 18 meses.



EN RECIÉN NACIDOS



De 1983 a 2016 Censida reportó 955 casos de VIH en bebés nacidos en México, donde el año 2006 registró el mayor número, con 96 casos; en 2016, fueron 22.



En Sonora, apuntó el infectólogo Jesús Sánchez Colín, especializado en la atención de pacientes con VIH y sida, desde hace 10 años no se han reportado nacimientos de hijos de madres con VIH que se hayan diagnosticado como seropositivos.



"Se tiene la idea de que una mujer que tiene VIH no puede tener hijos y no es cierto", detalló el infectólogo, "ningún médico le puede quitar el derecho a una mujer de ser madre porque es posible con los nuevos tratamientos antiretrovirales".



Esto es viable además mientras la paciente lleve un control previo, durante y después del embarazo para disminuir el riesgo de que el bebé sea positivo.



"Y no son mujeres que se dedican a la prostitución, son amas de casa, estudiantes, madres de familia, profesionistas; actualmente, un 35% de los casos son mujeres y un 90% están en edad reproductiva", aseveró.



Aquí es donde radica la importancia de un diagnóstico oportuno, apuntó, pues de esta manera es posible detectar el VIH en etapas tempranas y que la o el paciente no llegue a la etapa de sida nunca.



"Actualmente, con los tratamientos antiretrovirales, se permite que el paciente tenga una sobrevida más larga: Se calcula que un paciente con VIH en promedio puede vivir 40 años después de su diagnóstico", concluyó.



MUCHOS CASOS



"Y como mi caso hay muchos, pero muchos", dijo "Claudia", "me sensibiliza porque mi historia es muy similar a la de muchas, hay gente que no sabe que está enferma y aunque tiene un padecimiento, nunca va al médico.



"Yo sabía que podía pasar pero, ¿qué piensas? Que nada más le pasa a otros, ¿quién va a pensar que le puede pasar esto a una ama de casa? Jamás te lo vas a imaginar.



"No se queden calladas, que salgan, porque el VIH no es el fin del mundo", recomendó "Claudia".