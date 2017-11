Desapareció hace 39 días, pero familia no cesa su búsqueda

Guaymas(GH)

La familia Sánchez Ríos no cesará la búsqueda de Luis, el pescador que cayó del barco camaronero Dorado Villa II, de Guaymas, el sábado 23 de septiembre poco antes de las 20:00 horas, en las inmediaciones de El Tóbari.



Francisco Sánchez Ríos indicó que han recorrido cientos de kilómetros en el mar, a bordo de embarcaciones menores hacia el Norte y Sur de El Tóbari, con la esperanza de encontrar a su hermano, sin resultados positivos.



Destacó que para la familia no hay plazos legales ni fechas con vencimientos, por lo que seguirán buscándolo en las costas cercanas al área donde al parecer cayó mientras trabajaba arriba de las tablas del buque.



"La empresa no ha tenido un acercamiento hasta el momento con la familia para explicarnos qué pasó, oficialmente no sabemos qué le sucedió, cómo fue que cayó, nadie ha tenido la delicadeza de acercarse, ni los tripulantes", destacó.



Las búsquedas en pangas que ha realizado la familia, dijo, han sido costeadas con recursos propios y así se mantendrán hasta dar con el paradero de quien decidió seguir el oficio de pescador que desempeñaba su finado padre.



Indicó que el fin de semana que pasó, llevaron a cabo recorridos desde el Estero Santo Domingo a Bahía Lobos, sin resultados positivos, pero eso no los desmotiva para seguir en su búsqueda.



"Nuestra única intención desde el principio fue encontrar a mi hermano, por eso seguiremos buscándolo hasta encontrarlo. En esto estamos trabajando, prácticamente a ciegas porque no se nos dieron coordenadas exactas del lugar donde cayó, pero tenemos fe de lograrlo", externó.