Dejan personas temor y toman casetas de cobro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin temor a ser detenidos, luego de que autoridades aprehendieran a dos de los integrantes de la organización “El pueblo unido Sonora contra el gasolinazo”, grupos de personas mantienen la “toma” de diferentes casetas de peaje en el Estado.



Juan Felipe Negrete Navarro, uno de los miembros en Hermosillo, externó que la detención de Alfonso Cannan y Humberto Rendón, se debió a la falta de comunicación entre las autoridades y ambas personas.



“Las detención fueron porque se giró una solicitud para que ellos fueran a comparecer y al parecer ésta no les llegó a sus domicilios, entonces cuando vieron que no se presentaron, se giraron esas órdenes de aprehensión”, externó.



En Navojoa se vivía un ambiente positivo pero a la vez de temor en la caseta de Estación Don ante los arrestos de las dos personas.



EN GUAYMAS



A pesar de las dos órdenes de aprehensión contra integrantes de la organización ‘El pueblo unido Sonora contra el gasolinazo”, en este puerto la caseta de cobro continúa liberada por sus integrantes.



No obstante del temor que tienen que les llegue una orden de arresto señalaron que mantendrán la caseta de cobro libre las 24 horas del día como en el resto del Estado



Florentino Vázquez Borja, presidente de la Asociación Nuevo Colorado en Cajeme, y abogado del grupo que mantiene “tomadas” algunas casetas, explicó que la situación de sus compañeros no es por la toma, sino por el desacato a una orden.



La caseta de cobro de Magdalena de Kino permanecía hasta ayer por la tarde tomada, aunque por un grupo distinto al que inició el movimiento.