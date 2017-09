Se preparan municipios contra efectos de "Lidia"

Guaymas(GH)

Cinco albergues en la zona urbana fueron habilitados en la región Guaymas-Empalme para resguardar de los efectos de la tormenta tropical "Lidia" a las personas que habitan en zonas vulnerables a inundaciones y en situación de calle.



Se informó que las clases se suspendieron en Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Cajeme.



Los comités municipales de Protección Civil se reunieron ayer para informar del inventario de recursos materiales, humanos y económicos con los que cada uno cuenta para responder en caso de contingencia.



El director de Desarrollo Social, Juan Carlos Valenzuela Vielledent, aseguró que las dependencias municipales permanecerán en alerta las 24 horas para atender cualquier llamado y ayudar a las personas que se encuentren en riesgo.



Ante la marejada que ayer empezó a sentirse desde las 11:00 horas, la Capitanía de Puerto restringió la navegación de las embarcaciones menores de hasta 500 toneladas, que incluye a las pesqueras y a las turísticas.



Ante este llamado, los yates, veleros, buques pesqueros y sardineros, permanecieron atracados en los muelles de Guaymas y San Carlos, y algunas pangas fueron sacadas del mar para protegerlas de las olas y posibles vientos que se esperan para este día después de las 18:00 horas.



SITIOS VULNERABLES EN NAVOJOA



Al menos once puntos de Navojoa fueron considerados vulnerables por la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) ante el fenómeno natural "Lidia", por lo que se activó ayer el Comité Municipal de Protección Civil, así como el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).



Aunque la tormenta tropical no "pegará" de lleno en la ciudad, sus bandas nubosas traerán vientos de 50 kilómetros por hora y lluvias de 50 milímetros en el transcurso de hoy, informó el titular de la UMPC, Jesús Edmundo Valdez Reyes



Hasta el cierre de la edición, la región Sur del Estado se mantenía en alerta amarilla, la cual exhorta a ubicar el albergue más cercano, tener víveres y medicamentos, además de resguardar documentos importantes.



En Huatabampo se declaró al Consejo de Protección Civil Municipal en sesión permanente, pues por el fenómeno natural se esperan vientos de 70 kilómetros por hora y lluvias superiores a los 50 milímetros.



Rafael Borbón Valencia, titular de Protección Civil y Bomberos, indicó que lo más fuerte del meteoro se espera hoy.



NO HAY CLASES



Las clases para el nivel básico se suspendieron en el turno vespertino desde ayer y se mantendrán así hoy en los municipios de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo por recomendaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil.



Autoridades de la SEC recomendaron a los padres de familia estar atentos a los boletines oficiales emitidos por esta dependencia.



CAJEME, A LA ESCUELA



Las clases en las 780 escuelas de la zona yaqui no se suspenderán este día, anunció Ariel Solís Hurtado.



"No tenemos prevención de suspensión de clases; estamos a la espera de las indicaciones que de Protección Civil. Por lo pronto no hay suspensión pero se debe estar alertas por algo que pueda surgir", comentó.



Las clases pueden suspenderse según la alerta en la que se encuentre una zona, dijo, y comúnmente se hace en la naranja o roja.



Indicó que en caso de presentarse lluvias como efecto secundario de la tormenta tropical "Lidia", los padres tendrán a consideración la asistencia de sus hijos a clases, sobre todo en aquellas zonas de riesgo o alta inundación.



ALERTA AZUL



Aunque los efectos de la tormenta tropical "Lidia" se sentirán más al Sur del Estado, Carlos Abel Méndez Quijada informó que en el Municipio y en general el Noroeste del Estado se instauró la alerta azul.



"Es una especie de aviso, un aviso anticipado; nos dicen que es posible que lleguen vientos, agua.



"Nos están avisando que podemos tener un problema de origen meteorológico y es todo", explicó el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC).



Para Caborca, adelantó y según el pronóstico, se esperan lluvias durante el fin de semana con posibilidad de vientos de hasta 50 kilómetros por hora, principalmente en la costa del Municipio.