Deterioro en lagunas de oxidación contamina el Río Bavispe

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los problemas económicos que tienen los ayuntamientos que están ubicados sobre la ribera del Río Bavispe para conducir y tratar las aguas negras que emite su población se reflejan en la contaminación de este afluente.



El Bavispe es un caudal que alimenta al Río Yaqui y se encuentra en la parte Noreste del Estado, en su recorrido alimenta a los municipios de Bavispe, Bacerac, Villa Hidalgo, Bacadéhuachi, Fronteras, Granados, Huásabas y Nácori Chico.



De su caudal se sirven alrededor de 18 mil habitantes. De los ocho municipios por los que "serpentea" recibe las aguas residuales, de manera directa y por filtraciones a sus arroyos cercanos, de cinco ayuntamientos donde viven 13 mil 500 personas.



Las principales dificultades que enfrentan los gobiernos municipales de estos pueblos es la falta de recursos para mejorar sus lagunas de oxidación y el tratamiento que en ellas se les da a las aguas residuales. Pero también desinformación y desconocimiento de los encargados del drenaje y el agua potable sobre el funcionamiento de estos sistemas.



"De vida (útil) no le sabría decir cuánto le queda, pero sí tiene unos cinco años todavía de capacidad, tiene una filtración de pura agua, pequeña, pero sí tiene filtraciones al río y es constante", manifestó José Durán Montaño, director de Obras Públicas de Huásabas.



En esta población, el equipo de EL IMPARCIAL pudo comprobar que el agua residual recorre unos 200 metros desde la laguna de oxidación para llegar al Río Bavispe, donde su coloración verde se mexcla con el agua café que conduce el cauce.



En Bavispe el 80% del Municipio cuenta con drenaje, que es conducido a una laguna de oxidación que apenas se encuentra al 5% de su capacidad, según el secretario del Ayuntamiento, Rafael Castillo Gurrola. En el lugar no se apreciaron derrames, pero se presume infiltración.



"Se ha tratado de poner una caseta de tratamiento de las aguas negras que se vayan a descargar para, una vez que lleguen al Río Bavispe lleguen limpias, pero es un proyecto, para que las aguas negras vayan limpias y el río no se contamine", expresó.



Dolores Portillo Lara, director de Obras Públicas en Nácori Chico, indicó que desde el inicio de la actual administración presentaron un proyecto al Gobierno federal para hacer una nueva laguna de estabilización, pero aún no hay respuesta.



"Tenemos un problemita ahí con la laguna porque ya está llena y se tira para un arroyo y más abajo está una población con pozos de agua potable y pueda ser de esa misma agua que se esté sirviendo la gente, con el pozo de agua potable de ahí", afirmó.



En Granados, aunque hay una batería de dos lagunas de oxidación para el filtrado de las aguas residuales, se pudo observar filtración hacia un arroyo que da al Río Bavispe, aunque las lagunas aún tienen capacidad para descargas.



"Está en proceso un proyecto para ver cómo pueden aprovechar el agua para los cultivos, para las milpas, cómo aprovecharla para no tirarla directamente, ahorita no se usa el agua (de la laguna), se está tirando al río, al Río Bavispe", explicó.