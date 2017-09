Divide a dirigentes de partidos administración de Enrique Peña Nieto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La situación de inseguridad en el País, la pobreza y la débil economía son algunos de los aspectos que líderes de partidos políticos opositores en Sonora ven en la administración de Enrique Peña Nieto.



Sin embargo dirigentes priistas destacan las implementación de las reformas estructurales y la inversión en obra pública.



El líder del Comité Municipal del PAN en Guaymas, Santiago Samaniego Rebollo, opinó que a cinco años del Gobierno Peña, el País cada vez está más sumido en una inseguridad y pobreza, la cual cada vez se ha ido extendiendo a más estados del Norte. Próspero Valenzuela Muñer, presidente del PRD, señaló que la gestión de Peña no tiene nada de bueno.



"Desde el inicio nos desgració con las reformas estructurales, lo malo es que no ha dado respuesta a las familias de los jóvenes de Ayotzinapa y lo pendiente es que se vaya ya y no vuelva nunca", expresó.Genaro Ochoa Vega, presidente de Morena en Navojoa, indicó que el de Peña ha sido un Gobierno antidemocrático.



"Perverso, es más de lo mismo lleno de inseguridad y problemas; lo pendiente es que se quedará endeudado porque no ha cumplido sus promesas de campaña", manifestó.



Alejandro Castro Sandoval, presidente de Morena en Nogales, dijo que no ve nada de positivo en el Gobierno de Peña y únicamente lleva 28% de sus promesas de campaña cumplido.José Manuel Quijada Lamadrid, presidente de Morena en Agua Prieta, opinó que no se ha combatido la inseguridad, no hay buenos resultados en la economía y ninguna de las reformas que promovió hadado resultado.



Aplauden las reformas



Por su parte Jorge Freig Carrillo, presidente del PRI en Nogales, comentó que lo bueno de la gestión peñista son las pavimentaciones de las calles Obregón, Plutarco Elías, Vásquez, Reforma ylos programas sociales.



"La construcción del nuevo Hospital del IMSS y el puente de acceso al mismo, la reconstrucción de las carreteras en Sonora, el énfasis durante el actual Gobierno de Claudia Pavlovich.



"Lo malo es que no ha podido venir a Nogales para hacer entrega del nuevo hospital del IMSS, pero esperamos que eso se pueda concretar antes de que concluya este 2017".



Remedios Pulido Torres, presidenta del PRI en Navojoa, indicó que lo positivo que ve en la gestión del Presidente del País han sido las reformas estructurales;lo malo es que absorbió el precio de las mismas y no ha dejado nada pendiente.



Andrés Ortiz Franco, dirigente priista en Agua Prieta, consideró que lo bueno del Gobierno de Peña son las reformas estructurales que algunos presidentes de la República intentaron hacer y no lo lograron.