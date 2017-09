Registra Navojoa 134 ataques de perros hacia seres humanos

Navojoa(GH)

La sobrepoblación canina sigue siendo un problema el cual pone en riesgo a los navojoenses pues en lo que va del año se han registrado 134 ataques de perros a humanos, informaron autoridades de la Jurisdicción Sanitaria número cinco.



Ayer se publicó elcaso de un perro de 3 años que arriesgó su propia vida para defender a una niña de un ataque de otro can en una colonia al Oriente de esta ciudad.



Joaquín Flores Pérez, titular de esta dependencia, precisó que en promedio se presentan 22 agresiones de estos animales a personas.



"Calculamos que existen entre 10 y 15 mil perros callejeros que forman manadas y en ocasiones defienden su territorio", abundó.



Aunque el problema existe no es alarmante, dijo, pues se hacen diferentes campañas de salud como la vacunación de los canes.



"La vacunación es permanente lo hacemos de manera gratuita en brigadas", abundó, "tenemos calculado vacunar a 25 mil mascotas en el Sur de Sonora".



Mala creencia de los pitbull



Miriam Barcenas, presidenta de la Asociación Milagro Canino dijo que se tiene mala percepción de los perros de la raza pitbull pues son canes nobles y cariñosos.



Agregó que el modo de crianza de estos caninos en su etapa de cachorros es fundamental para el temperamento que tendrán en su edad adulta.



"Son perros fuertes pero muy nobles y cariñosos si reciben amor darán amor; no hay que hacerlos agresivos ni bravos", agregó.