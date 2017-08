Incompleto arranca el comité ciudadano contra la corrupción

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Incompleto, pero a partir de ayer el Comité de Participación Ciudadana puede ejercer funciones y hacer cumplimiento de las disposiciones, esto tras haber rendido protesta cuatro de los miembros, señaló el coordinador del Comisión de Selección, Marco Antonio Andrade Aguirre.



Los seleccionados en el Comité de Participación Ciudadana eligieron a Alberto Haaz Díaz como presidente, el cual fungirá en el puesto por un año, mientras que Aarón Grajeda Bustamante lo hará por dos años, Aquiles Fuentes Fierro por tres años y Miriam Monreal Vidales por cinco años.



Andrade Aguirre explicó que debido a que son mayoría, el hecho de que falte una persona no será perjudicial a las decisiones tomadas por los integrantes.



“Todas las decisiones y la instalación del comité se toman por mayoría, ellos pueden instalarse a iniciar una sesión, tomar acuerdos, definir agenda y estos son totalmente válidos porque está presentada la mayoría”, dijo.



El presidente de la comisión indicó que las funciones no solamente será el recoger los trabajos del sistema anticorrupción sino que además atienda opiniones y sugerencias de la sociedad civil.



El actual presidente de la CPC, Alberto Haaz Díaz, manifestó que se buscará tener la confianza de los ciudadanos por medio del trabajo realizado en los temas de combate de la corrupción por lo que espera que los resultados sean vistos lo más pronto posible.



“Vamos a iniciar con el cumplimiento estricto mientras que nos marca la nueva ley del Sistema Estatal Anticorrupción, con esta nueva ley muchas cosas cambian respecto a las leyes que antes había, ya que no era tan fácil hacer actos en contra de la corrupción y hoy en día es más fácil porque la nueva ley prevé mejores cosas para prevenir y detectar para corrupción”, comentó.



Selección de otra integrante



Previo a la ceremonia de toma de protesta se aprobó por unanimidad por parte de la Comisión de Selección llevar a cabo el análisis del proyecto de convocatoria para ocupar la posición que quedó vacante tras la renuncia de Reyna Elizabeth García Moraga.



Guillermo Noriega Esparza manifestó a los compañeros sobre el proyecto de para seleccionar a la persona que deberá ocupar la vacante de cuatro años, la cual está en los mismos términos de la anterior convocatoria, con la excepción de que es exclusiva para seleccionar una mujer.



“Propongo nos llevemos el mes de agosto y mantener los mismos estándares de calidad y transparencia que hemos mantenido hasta ahorita, pues son bastantes semanas abiertas para que la gente acopie sus documentos y demás”, exteriorizó.



Además, exhortó a repensar la metodología y los elementos básicos de transparencia a considerar en esta nueva convocatoria, como hacer la deliberación de manera pública en el recinto legislativo, pero mantener la parte numérica de calificaciones y que éstas se vean en tiempo real, para dar a conocer el por qué de la calificación de cada quien.



Por lo que se confirmó que será en una sesión pública la discusión y análisis de la convocatoria, a que se tenga una nueva integrante en un plazo de un mes y no 90 días como lo marca la ley.