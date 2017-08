Proliferan moscos en charcos tras lluvia

NAVOJOA, Sonora(GH)

La proliferación de moscos por los encharcamientos que dejaron las pasadas lluvias molesta e inquieta a los ciudadanos, quienes temen enfermarse de dengue.



Jesús Ramón Gonzáles señaló que en la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna el agua encharcada formó grandes lagunas que sirven como criadero de moscos.



"Desde entonces ha salido mucho mosco ya no podemos ir a caminar o simplemente estar afuera porque hay mucho zancudo", expresó, "el agua ya tiene más de quince días encharcada".



Elizabeth García Rivera dijo que la misma situación se presentó en el bulevar Centenario y a espaldas del Parque Infantil, representando un foco de infección para los niños que visitan el lugar.



"Se pueden ver las larvas de los moscos, olores fétidos y fauna nociva que contamina los alrededores", agregó, "lo que pedimos es que las autoridades desolven el agua".



Amador Murillo Hernández dijo que en la colonia Juárez la presencia de moscos es insportable.



"Hay mucho mosco y por más que mantenemos nuestros patios limpios de nada sirve si las autoridades no hacen lo propio", apuntó.



Joaquín Flores Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, aseveró que desde las primeras lluvias se dio un tratamiento a las aguas encharcadas para evitar que el mosco se reproduzca.



Agregó que los encharcamientos, humedad y calor son condiciones perfectas para la proliferación de los moscos.



"Se colocó insecticida en charcos y canales de riego, además se fumigó para que no se reproduzca nada", enfatizó.



Exhortan a tomar las medidas preventivas en caso de tormentas



Aunque se esperan lluvias menores en la región, autoridades de Protección Civil exhortaron a los habitantes de comunidades y colonias bajas para que tomen medidas preventivas en caso de que se presente algún fenómeno natural.



El comandante segundo de la Unidad de Protección Civil, Manuel Jigashi, indicó que los puntos de mayor riesgo son las colonias Deportiva, Nogalitos, Beltrones, Tierra y Libertad además de las comunidades cercanas al río Mayo como Camoa y Santa Bárbara.



"Para los próximos días se esperan lluvias menores de 10 a 15 milímetros, pero de cualquier manera es necesario extremar precauciones", apuntó, "bajarán la intensidad de los vientos".



El no cruzar arroyos ni meterse a las aguas del río es una de las recomendaciones, dijo, pues algunas comunidades de Tesia se encuentran detrás del caudal.