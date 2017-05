Requieren empresas mano de obra capacitada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 40% de las empresas en México presentan dificultades para cubrir puestos de trabajo debido a la falta de competencias de los candidatos, de acuerdo a la encuesta de Escasez de Talento 2017 de ManpowerGroup.



De acuerdo con el informe de este periodo, operadores de maquinaria y producción, ocupan el primer lugar en los trabajos más difíciles de cubrir en el País.



La falta de trabajadores calificados limita la aparición de nuevos motores de crecimiento, resaltó, donde los sectores con mayor brecha de capacidades son los más beneficiosos para el desarrollo y la modernización industrial.



Ampliar la cobertura de la educación no es suficiente para trabajar este problema, subrayó, también es necesario invertir en capacitación laboral, con programas enfocados en anticipar las habilidades demandadas.



En la situación laboral en Sonora el problema recae en las medidas de reducción de costos por parte de las empresas, opinó el economista Gioberti Catalán Dibene.



"Muchas empresas no están dispuestas a pagar un salario justo para los trabajadores calificados por encima de la media, consideran que pagarles más no es conveniente, por lo que este tipo de trabajadores decide no tomar esas ofertas de empleo porque consideran que su preparación no está acorde al salario", expresó.



Medida errónea



Además mencionó que contratar a trabajadores con menor preparación con la finalidad de reducir costos impacta directamente en los sistemas de producción.



"Al hacer esto con sus trabajadores disminuye costos, lo que golpea directamente a la productividad de las empresas; si utilizara a un trabajador calificado las empresas sonorenses podrían incrementar su nivel de competitividad en el mercado", opinó.