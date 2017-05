Pide Gobernadora no contribuir a que los niños trabajen en calles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Darles una moneda a los niños que trabajan en las calles haciendo malabares y utilizando fuego, sólo ocasiona que continúen en ese círculo laboral, advirtió la Gobernadora de Sonora.



Claudia Pavlovich Arellano pidió a la sociedad evitar otorgar este tipo de apoyos, pese a que les parezca difícil no ayudarlos de dicha manera.



"Si ustedes a veces ven un niño, y los entiendo, que está echando fuego, a veces les ganan las ganas de ayudar, pero no los están ayudando, los estás haciendo que permanezcan en el círculo de seguir trabajando", expresó.



La titular del Ejecutivo lamentó además que el 6% de los niños coma sólo una vez al día, de acuerdo a la información que ayer publicó EL IMPARCIAL, en base a datos del Inegi.



"Lamentablemente es un tema de extrema pobreza y es un tema delicado a nivel nacional y obviamente estamos empeñados en que esa cifra no exista o no sea de esa manera", refirió.



Pavlovich Arellano añadió que en su administración, en el tema de pobreza implementan políticas transversales y en coordinación con las instancias federales a fin de abatir la situación.



Trabajo infantil



Distintas dependencias del Gobierno del Estado, aseguró, trabajan en el tema de pobreza extrema, erradicación del trabajo infantil, salud, educación y oportunidades de empleo para los padres de familia.



La mandataria estatal habló del tema en el marco del Día del Niño, lo hizo luego de acudir al Parque Infantil del Estado, al cual asistieron miles de familias sonorenses y funcionarios de los tres niveles de Gobierno.



Durante su discurso destacó la importancia de otorgarles tiempo, consejos y ejemplos como padres de familia, ya que es lo que los menores requieren.