Investigará PGR a Bours y Murrieta con el NSJP

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La investigación que la PGR lleva sobre los ex funcionarios Eduardo Bours y Abel Murrieta, por el caso de la Guardería ABC, se llevará a cabo en términos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, reveló Gabriel Alvarado Serrano.



El abogado encargado del caso, comentó que el pasado miércoles sostuvo una reunión con el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, y se acordó que a pesar que los hechos sucedieron hace casi 8 años, la carpeta de investigación ya no se realizará por el sistema tradicional.



"Ha sido muy criticado el Nuevo Sistema porque tiene sus inconvenientes o mas bien no lo acabamos de asimilar, pero finalmente se tiene que investigar y eso es lo más importante, nosotros encontraremos la manera de establecer la verdad", dijo.



Darío Figueroa, delegado de la PGR en Sonora, declaró que en su delegación no existe alguna carpeta de investigación sobre ese caso, pero se está llevando en la Ciudad de México.



Hay que recordar que el pasado 10 de enero un juez federal acató el fallo de incluir en la investigación al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo y al ex procurador Abel Murrieta Gutiérrez, por presunta falsificación de documentos relacionados en el caso del incendio de la Guardería ABC, el 05 de Junio de 2009.



"Ambos ex funcionarios, desde sus altos cargos, ordenaron alterar y perturbar el lugar de los hechos para evitar que las investigaciones se centraran en el foco o punto de inicio del incendio que fue la bodega rentada para la Secretaría de Hacienda estatal".



"Además de desviar la investigación hacia la guardería ABC, sus empleadas y propietarios, así como del personal del IMSS, llegando al extremo de introducir un documento apócrifo para que todo el peso de la tragedia recayera sobre las espaldas del personal femenino del área de guarderías del Seguro Social, engañando también al entonces procurador general de la República y actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora", refiere Alvarado Serrano.



"Creemos que en estos momentos ya están dadas las condiciones con las demás pruebas que han desahogado dentro del expediente para que se proceda penalmente en las personas que tuvieron que ver directa o indirectamente en estos hechos", puntualizó Alvarado Serrano.