Paralizará sindicato a la Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante la falta de arreglos en la mesa de negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y la Máxima Casa de Estudios, la propuesta de paro de labores se mantiene para el próximo lunes de 07:00 a 20:00 horas en todos los campus.



El Staus anunció el paro y cierre de todas las unidades de la Unison, ante la falta de avances en las negociaciones en la revisión contractual para el periodo 2017-2019.



"La falta de voluntad del rector es notoria, al no proponer alternativas de solución a temas tan importantes como jubilación, vivienda, salud, estabilidad laboral, entre otros", informaron bajo un comunicado.



El sindicato ha recibido apoyo de distintos sindicatos de la entidad, pues desde hace más de 10 semanas de la entrega del pliego petitorio, no ha habido avance en las peticiones. El emplazamiento a huelga de parte de ambos sindicatos es para el 28 de abril a las 17:00 horas.



Por su parte el rector Heriberto Grijalva Monteverde emitió un comunicado donde pide el diálogo y no realizar actos que afecten a los estudiantes de la Alma Máter.