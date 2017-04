Hallan tiburón blanco de 2 metros en Las Bocas

Navojoa(GH)

A no alarmarse por la presencia de tiburones en la playa Las Bocas debido al hallazgo de un escualo de dos metros que hizo un pescador, ya que es un caso aislado aseveró Gaspar Millán Valdez.El titular de la Unidad de Protección Civil de Huatabampo informó que el tiburón fue encontrado sin vida atrapado en una red y fue sacado por un pescador de la localidad.Explicó que las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ) acudieron al lugar para hacer los estudios correspondientes y determinar por qué murió el animal."Estaremos monitoreando, pero fue un caso aislado, fue un tiburón blanco de dos metros, estos animales andan en aguas profundas", expuso, "no se ven en las orillas".Para la Semana Santa se esperan 50 mil visitantes en las playas de Huatabampo, quienes deben estar tranquilos porque no hay avistamiento de tiburones."Se encontró enredado en unas redes y un pescador lo sacó pero estaremos vigilando y los pescadores nos avisarán si ven algo", insistió, "aquí es muy raro, los tiburones blancos sólo andan en aguas profundas".