Sonorenses invierten más en asegurar sus bienes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En los últimos cinco años se ha elevado en más del 18% la inversión monetaria que realizan los sonorenses para asegurar sus bienes patrimoniales como vivienda y vehículos.



De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), de 2012 a 2015 en el Estado se incrementó de 2 mil 300 pesos a 2 mil 759 pesos el promedio anual que destina la ciudadanía en gastos de seguro.



Según un empleado de un establecimiento de venta de equipos de seguridad para automóviles y viviendas en Hermosillo, la instalación de rejas de protección en una vivienda de dos recámaras tiene un costo que va de 8 mil pesos a 10 mil pesos.



En caso de que se busque un equipamiento de seguridad más sofisticado con protección y alarma electrónica, señaló que se debe desembolsar un monto estimado que oscila entre 6 mil pesos y 15 mil pesos.



AUMENTAN COTIZACIONES



Alrededor del 30% aumentó en los últimos dos años en Hermosillo el número de cotizaciones de seguro para vivienda, informó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanza A.C. (Amasfac).



Eduardo Bernal Reyes indicó que este incremento se debe principalmente a la percepción de inseguridad que se vive en el municipio y a que el año pasado el Ayuntamiento retiró el seguro de vivienda que otorgaba el pago del impuesto predial.



Expuso que a pesar de que la incidencia de robo a casa-habitación es alta en la capital sonorense, hoy en día sólo un 7% del total de viviendas cuentan con seguro.



"Quizás esta situación se deba a que la mayoría de la gente está desinformada en la cuestión de seguros y cree que son muy caros", señaló el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) Sección Hermosillo.



Para asegurar una vivienda con valor total de un millón de pesos, Bernal Reyes puntualizó que la póliza anual es de 2 mil 200 pesos, pero puede variar.Con 20 robos en el último año y medio, la mayoría de ellos sin respuesta por parte de las autoridades, Ramón Pacheco, propietario de una refaccionaria en esta ciudad, dice estar decepcionado del actuar de la justicia.



Los robos son la constante en los establecimientos comerciales ubicados sobre el Periférico Oriente, desde el bulevar Eusebio Kino hasta la calle Sanalona, cuyos dueños, como Ramón, dicen estar cansados de los daños que los delincuentes han ocasionado casi a diario en la zona.



Con más de siete años ubicado en el sitio, detalló que son alrededor de 80 comercios los que se han visto afectados por los robos y asaltos, y en gran parte se debe a que desde hace dos años el periférico no cuenta con alumbrado público.



"Cómo no nos van a robar si en las noches es la ‘boca del lobo’ aquí, no hay luz, y eso se presta más para que entren a robar, ya me han entrado más de 20 veces en esta administración y la autoridad no ha solucionado nada", dijo.



El afectado comentó que ni los bloqueos en las calles que ha organizado junto con otros comerciantes, han servido para que el Municipio los voltee a ver, y la nula confianza que les tiene a los policías, ellos mismos se la han ganado.



"Es un cochinero, qué necesidad tenemos nosotros de andar patrullando hasta las 04:00 de la mañana porque cuando le llamas a la Policía no viene, aquí enseguida vaciaron todo, se llevaron todas las computadoras también, dañaron las puertas, todo un desastre hay", acentuó.



Desde hace dos meses "Carolina" sufre por no poder conciliar el sueño sin estar nerviosa. Lucha contra el miedo de ingresar a su casa y hallar ladrones en el interior, y se aprisiona bajo todas las cerraduras posibles.



Apenas iniciaba el mes de febrero cuando su hogar fue "vaciado" por varias personas en un lapso de 30 minutos, tiempo que utilizó para comprar alimentos, cargar combustible en su auto y volver a casa.



La siguiente escena fue de angustia. Al llegar a su vivienda encontró la puerta abierta y con marcas de haber sido forzada. Sus mascotas se habían salido al patio, sollozando y temblando de miedo.



"Ya nada vuelve a ser igual porque vives con mucho temor", expresó la víctima, "entras a tu casa con miedo, te pones todas las cerraduras que puedas, suena la puerta y te estremeces, y batallas para dormir porque crees que van a llegar y te harán algo".



"Carolina" puntualizó que en su colonia, ubicada al Poniente de Hermosillo y donde vive desde hace más de 17 años, nunca se habían registrado robos de tal magnitud y mucho menos de forma violenta.



"Durante los últimos meses se han incrementado los robos, ahora es un área donde tenemos que cuidarnos a cualquier hora, entonces algo está fallando en materia de Seguridad Pública, de prevención y de atención", destacó.



En su caso, explicó, el saqueo se cometió a las 14:00 horas y duró menos de 30 minutos, tiempo suficiente para que su vida cambiara por completo de forma drástica.



Acentuó que a pesar de haber puesto una denuncia formal ante un Ministerio Público, hasta hoy no ha tenido una respuesta a su favor, lo que vuelve al proceso una pérdida de tiempo y dinero.