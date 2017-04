Emmanuel mantiene lucha contra el cáncer

Agua Prieta(GH)

Para determinar si el estado de salud del aguapretense Emmanuel Barrios Varela es el adecuado para viajar a otra revisión en la Ciudad de México, hoy el joven que lucha contra un cáncer muy agresivo será revisado en Hermosillo.



A finales de 2016 Emmanuel recibió un transplante de médula en la Ciudad de México, con el propósito de acabar con el linfoma de Hodgkin, pero desde entonces los médicos que lo operaron no lo han revisdo.



Su mamá Amalia Varela mencionó que primeramente su oncólogo en Hermosillo realizará una revisión general para ver su estado de salud, lo que determinará si está listo o no para viajar a la Ciudad de México.



"Porque para ir a México al estudio tiene que ir al 100, como dicen, y a ver ya mañana (hoy) que le dicen con el favor de Dios", expresó.



Mientras Amalia trata de reunir más de 400 mil pesos para la aplicación de seis vacunas que requiere el joven para erradicar el cáncer, también tiene que reunir dinero suficiente para los viajes que deben realizarse.



Esto porque además de pagar los gastos de transporte, deben costearse otros como por ejemplo, si Emmanuel va a la Ciudad de México a que se le realicen estudios, les dijeron que deberán permanecer allá una semana.



Aunque Amalia tiene la intención de ver si es posible que le realicen los estudios al joven en la Ciudad de México y les envíen después los resultados para no tener que esperarlos allá una semana y gastar más.



El joven sonorense todavía requiere de las vacunas, por lo que si hay personas interesadas en apoyarlo, pueden hacerlo mediante un depósito en Bancomer a la cuenta 4152 3131 5965 4388, a nombre de Amalia Varela.





