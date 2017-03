Frenan cargas de mariguana por cruce fronterizo de Lukeville

Sonoyta(GH)

Tres mujeres fueron arrestadas en el cruce fronterizo de Lukeville tras encontrarles cargamentos de mariguana, informó US Customs and Border Protection (CBP).



El primero de los decomisos en esta frontera con Sonoyta, Sonora, ocurrió el 24 de febrero cuando oficiales del CBP inspeccionaron una camioneta marca Chevrolet que llevaba un bote.



Con ayuda de perros antidrogas se hallaron cerca de 600 libras (288 kilos) de mariguana.



La camioneta era conducida por una mujer de 23 años, de Phoenix, precisaron, pero la pasajera de 32 años, de Leveen, Arizona, manifestó que era de su propiedad, al igual que el bote y demás contenido.



En otro hecho, el 26 de febrero elementos del Alliance to Combat Transnational Threats (ACTT), aseguraron 115 libras (55.2 kilos) de mariguana.



La droga era transportada en una camioneta Ford conducida por una mujer mexicana de 20 años de edad.



Los oficiales del CBP aseguraron la droga y los vehículos, mientras que las detenidas fueron turnadas al US Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations.