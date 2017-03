Caborca: Quieren subir tarifa de transporte a 10 pesos

Caborca(GH)

Debido al gasolinazo y a su consecuente espiral inflacionaria en los precios de bienes y servicios, Víctor Manuel Sandoval López indicó que en Caborca hay la propuesta de incrementar la tarifa oficial del transporte urbano a 10 pesos.



El subdirector regional del Transporte Público manifestó que de momento la tarifa aprobada es de siete pesos, aunque los operadores del transporte urbano cobren en realidad 10 pesos, situación corroborada por personal de EL IMPARCIAL.



El desequilibrio generado por el gasolinazo ha creado descontento entre los usuarios por el incremento en lo que pagan realmente, y entre los concesionarios, pues alegan que su utilidad se ha esfumado con las tarifas aprobadas y sus crecientes costos, optando muchos de ellos por dejar de trabajar.



"Ya se solicitó al Consejo Ciudadano de Transporte que analizara las tarifas y vinieron a hacer un recorrido", explicó Sandoval López.



Será para marzo, estimó, cuando tentativamente tengan respuesta sobre si se aprueba la tarifa oficial en 10 pesos para Caborca, si se le hacen modificaciones o si se queda sin cambios.



Aclaró que en lo que va del año los concesionarios de Caborca no han recibido ningún tipo de apoyo por el Estado, y de llegar, se dará solo a los concesionarios que realmente cumplen y brinden el servicio.



De las 38 concesiones que hay de transporte urbano en Caborca, lamentó que sólo trabajan a la fecha 15 combis, lo que significa que más del 60% han optado por no laborar al considerar que ya no es redituable el negocio.