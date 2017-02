Retoman resistencia contra el gasolinazo

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Con la esperanza que el Gobierno federal dé marcha atrás al alza de los combustibles, cientos de cajemenses salieron una vez más a la calle para alzar la voz.



Previo, se ofreció un evento cultural en las afueras del Teatro Óscar Russo Vogel, mientras integrantes de la tribu Yaqui realizaron una ceremonia sagrada, como lo es la entrega de mando de la Danza del Venado a un niño.



El contingente partió a las 16:00 horas desde la calle 200 y Sinaloa hacia la calle 6 de Abril de donde se tomó rumbo hacia la calle Miguel Alemán, para después seguir la ruta hasta el Palacio Municipal.



Alrededor de 200 obregonenses presentaron su amparo contra el alza de la gasolina, informó Juan Francisco Alcaraz García, presidente nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México.



Estimó que este trámite que busca evitar el cobro del impuesto IEPS o su devolución, tiene un costo entre los 2 y los 5 mil pesos, pero en las Casas de Enlace de la Confederación son gratuitos.



Reclaman



En Navojoa, la escasez de agua, alumbrado, caminos en mal estado, inseguridad y en contra del gasolinazo, fue el reclamo de un grupo de 50 ciudadanos de la comunidad de Copahuiza en las escalinatas del Palacio Municipal.



"La inseguridad es latente, ya no se puede andar por las noches porque te asaltan; los policías en las comisarías no están actuando, además hay necesidades de ampliación de la red de agua potable, caminos en malas condiciones", manifestó Armando Amarillas Ayala, secretario general del Movimiento Central Campesino, integrado por ciudadanos.



"Hace mucha falta alumbrado público; ahí en la curva de la carretera principalmente porque además hay mucha maleza", coincidieron Santos Mendoza Duarte y Elizabeth Duarte Quiñónes, residentes de Capohuiza.



Toman oficinas



Por cuatro horas, un grupo de ciudadanos inconformes con esta medida tomó de nueva cuenta las instalaciones de Tesorería Municipal e impidió que la gente realizara cualquier tipo de pago de impuestos.



Durante la toma de las instalaciones de las 09:00 a las 13:00 horas, los manifestantes exhortaban también a los ciudadanos a no pagar ningún tipo de impuesto hasta que las autoridades escuchen la voz de la ciudadanía y dejen de velar por sus propios intereses.