Gobiernos a tiempo de tomar medidas por órdenes migratorias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los gobiernos de las entidades fronterizas como Sonora se encuentran a tiempo para contrarrestar las medidas migratorias de Estados Unidos con una política de acogida a la comunidad de retorno, coincidieron especialistas.



En una mesa interactiva organizada por EL IMPARCIAL, Gloria Ciria Valdéz-Gardea, investigadora de El Colegio de Sonora, y Jesús Ibarra Carmelo, sociólogo de la Universidad de Sonora, analizaron las oportunidades que tienen las autoridades para hacer frente a la situación actual.



Valdéz-Gardea, quien ha estudiado el fenómeno migratorio de retorno en la última década, destacó que las políticas del Gobierno de Donald Trump en ese tema no son nuevas pero es el discurso discriminatorio lo que preocupa.



"Estos discursos laceran notablemente porque exacerban en la población, y la población estadounidense se empodera y ya tiene permiso, entre comillas, para seguir con sus actitudes y sus discursos por sí mismos de discriminación, de violencia", expuso.



Acciones como la construcción del muro fronterizo y el aumento en los requisitos para las visas de trabajo no frenarán por sí mismas el flujo de personas hacia el país del Norte pero aún así, expresó, es momento de que las autoridades mexicanas piensen en políticas de desarrollo y adaptación para quienes retornarán a Sonora y otros estados.



"Sí es importante conocer quiénes, dónde, cómo, cuántos años tienen, cuál es la experiencia laboral que trae la gente que viene, es muy importante para desarrollar programas que los transiten al nuevo contexto", apuntó.



El académico de la Unison, por su parte, destacó que la situación migratoria actual debe asumirse como un problema integral, donde se reconozca el distinto patrón cultural del migrante, quien salió del País por necesidad muy probablemente porque no tuvo elección.



"Es necesario apoyar a grupos que ya estén comenzando a trabajar, monetariamente, pero también recopilar información que existe de manera fragmentada en base a estudios, articularla y prepararse para proteger a los ciudadanos que están siendo amenazados", aseguró.



Existen estudios sobre migración realizados por investigadores de instituciones de educación superior en el Estado, apuntó Ibarra Carmelo, que articulados servirían al Gobierno para integrar una política de atención al migrante y al deportado.



Comentó que entre los impactos que tendrían las restricciones al flujo migratorio entre México y Estados Unidos en estados como Sonora es la acentuación de las mafias que se dedican a traficar con personas.