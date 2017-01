Aumenta robo de ganado por las fiestas navideñas

Naco, Sonora(GH)

El robo de ganado aumentó en las últimas semanas, aparentemente con el único propósito de adquirir la carne para consumo, ya que se encontraron los restos de los becerros en el terreno de sus propietarios.



En meses anteriores el delito de abigeato disminuyó, aseguró el presidente de la Asociación Local Ganadera de Naco, José Miguel Sobarzo Soto, pero tan solo del 18 de diciembre a la fecha se han registrado cinco casos.



Tras encontrar los restos de los becerros, expuso, porque fue lo que hurtaron, preguntaron en las carnicerías de la ciudad si no les fueron a vender carne de campo, pero nadie lo confirmó.



"A lo mejor no la venden, a lo mejor la quieren para las casas, porque aquí el rastro no funciona, entonces hemos estado yendo a las carnicerías pero nadie reporta carne de campo", afirmó.



De los casos de robo de ganado que se han registrado en las últimas dos semanas, apuntó Sobarzo Soto, se denunció oficialmente sólo uno de ellos.



"Yo la convencí a la señora (afectada) de que fuera y pusiera la denuncia para tener estadísticas, porque si no quieren denunciar pues no podemos hacer nada, aunque de todas maneras no se hace nada, pero cuando menos tenemos una base para ir a reclamar", abundó.



En la región Noreste de Sonora se tienen dos agentes de la Policía Estatal Investigadora (PEI) para cubrir los casos de abigeato, resaltó, lo que puede hacer lento el proceso, por lo que solicitó a las autoridades actuar para acabar con este delito.