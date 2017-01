Corralón luce saturado en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora(GH)

Un gran porcentaje de las quejas que los ciudadanos aterrizan al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental es por abusos a sus bienes mientras éstos permanecen en la Yarda Municipal, dieron a conocer las autoridades del Municipio.



Se destacó la urgencia de concesionar la conocida yarda para que sea un propietario particular quien vele por los vehículos y en su caso responda cuando éste sufra de algún daño.



La gente se acerca con la queja de que les han robado alguna prenda de sus vehículos, llámese bocinas, aparatos de sonido, entre otros, o bien, porque éstos son maltratados por quienes operan en la Yarda Municipal, al momento en que su auto fue detenido, señalaron las autoridades municipales.



Es muy fácil detectar cuando un vehículo fue parcialmente hurtado al realizarse una inspección física en comparación al reporte inicial, detectando que en algunos de los casos el quejoso tiene la razón.



Sin infraestructura



Actualmente el terreno asignado para la recolección de vehículos por parte del Ayuntamiento, es un espacio de cuatro hectáreas, mismo que luce saturado, por lo que es necesario que un porcentaje de autos permanezca afuera del predio hasta que el propietario realice los trámites para que éste vuelva a sus manos.



Aunque la Yarda Municipal recaude fondos desde el momento del arrastre del vehículo hasta un creciente monto por día a su interior, no ha existido un presupuesto que alcance para mejorar la infraestructura de este espacio, ubicado al final de la calle 9, de San Luis Río Colorado.



La Yarda Municipal no solo se encarga del resguardo de los vehículos impedidos al momento de alguna infracción de tránsito, sino que también recibe los que el Ayuntamiento detiene en custodia o en depósito los autos de los juzgados del Ministerio Público Federal, lo cual ha causado que el espacio luzca saturado.