Aprovechan último día para llenar sus tanques

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Compras adelantadas de gasolina que hoy se incrementa, largas filas en estaciones de servicio y caos vial se vivió en al menos tres ciudades de Sonora el último día de 2016.



Los sonorenses deberán pagar hasta 24.3% más en el precio del combustible respecto a los actuales, lo que ha provocó el descontento general.



Este anuncio, por ejemplo, en Ciudad Obregón ocasionó ayer largas filas en algunas gasolineras, connatos de pleitos, policías de Tránsito haciendo su "agosto" al multar a los autos en doble fila y trabajadores de estaciones de servicio cansados.



Por la mañana comenzaron a formarse las largas filas que en algunos de los casos alcanzaban dos cuadras, como en el caso de la estación ubicada en la esquina de las calles 200 y Quintana Roo, cuya línea de espera era de aproximadamente 30 autos.



"Si normalmente en estas gasolineras uno se hace entre 10 y 15 minutos imagínate ahora, duré media hora para llegar a cargar, pero mañana ya va a estar más cara, mejor aprovechar para tener al menos un tanque lleno, a ver cuánto nos dura", manifestó la señora Célida Barraza.



Aunque sí hubo largas "colas" de autos en algunas gasolinerías, no fue una escena común. En un recorrido por la zona Centro de la ciudad se pudo observar que los establecimientos tenían la clientela normal.



Algunos choferes apagaban los motores de sus autos durante la espera, lo que provocaba la molestia de otros, hecho por el cual se llegaron a presentar algunos connatos de pleito.



EN NAVOJOA



Con incertidumbre por la escasez y aumento de la gasolina, el cual entrará hoy en vigor, los navojoenses despidieron el año 2016.



Desde temprano se observaron largas filas de personas en sus vehículos en algunas gasolineras de la ciudad, quienes pretendían llenar el tanque.



Por ejemplo, en una gasolinera ubicada en la calle Morelos, se observó una fila de 3 cuadras, la cual incluso, invadía un carril de la vía.



El empresario Joel Corrales indicó que tardó 50 minutos haciendo fila para poder llenar el tanque, antes de que subiera el combustible.



"Vamos a aprovechar para llenar los tanques, porque ya va aumentar y este aumento nos va afectar mucho a los empresarios", abundó.



La ciudadana Martha López comentó que es un aumentó injusto del cual los ciudadanos tienen algo de culpa por no alzar la voz.



"El aumento depende de nosotros mismos como conductores, porque si uno no alza la voz, el Gobierno no va a hacer nada", expresó.



NORMALIDAD EN FRONTERA



Con toda normalidad operaban ayer por la mañana distintas gasolineras en Nogales, donde a diferencia de otras ciudades, no se reflejaban largas filas.



En un recorrido por algunas de las subestaciones, se observó un tránsito normal de automovilistas.



Los centros expendedores de combustible albergaban pocos automovilistas, no registrando problemas de desabasto hasta entonces.



"Está tranquilo, no nos han dicho nada, todo bien", comentó un expendedor de combustible al preguntarle si había problemas como desabasto o largas filas para cargar gasolina.



De acuerdo a la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en la entidad existen 512 estaciones expendedores de combustible y no se pronostica una escasez del carburante.



EN AGUA PRIETA



Aunque hoy el precio de la gasolina aumentará, en las gasolineras de Agua Prieta no se apreció un incremento en el número de personas que cargaron combustible.



A diferencia de otras ciudades, en esta frontera se observó el movimiento acostumbrado en las gasolineras, aunque hubo también algunas que estuvieron cerradas ayer.



En AP hay personas que con regularidad cargan combustible en el vecino país porque consideran que la calidad es mejor, rinde más y se dice que ayuda a que el motor tenga un mejor rendimiento.



Es por ello que aunque hoy el precio del combustible aumentará, muchos aguapretenses no vieron la necesidad de llenar sus tanques.



Tendrán estímulos en la frontera

Por Rubén Ruiz



Nogales.- Los residentes de Nogales y el resto de las fronteras del País hasta en un radio de 45 kilómetros a partir de la línea fronteriza, gozarán de estímulos que permitirán reducir el precio de la gasolina.



De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el estímulo para Nogales durante la primera decena de este año será de 3.16 pesos por litro, sólo en el caso de la gasolina menor a 92 octanos (magna).



El beneficio se aplicará en un radio de cero a 20 kilómetros a partir de la línea fronteriza.



El estímulo ampara hasta en un radio de 45 kilómetros a partir de la línea fronteriza; pero conforme la distancia es mayor a la frontera, se reduce el monto del beneficio.



El precio máximo establecido para Nogales en la gasolina magna es de 16.23 pesos por litro, mientras que el estímulo es de 3.16 pesos, por lo que el litro de combustible tendría un costo de 13.07 pesos.



Pese a este beneficio en la zona frontera y la alza del dólar, el precio de la gasolina será más económico en la Unión Americana.



Considerando el beneficio, por cuatro litros de gasolina magna sin en la zona urbana de Nogales, se pagarían de 52.80 pesos.



En Nogales, Arizona, por un galón de combustible se pagan desde 2 dólares (40 pesos, considerando el tipo de cambio en los centros cambiarios), es decir 40 pesos.



Por lo que aún con el beneficio, por cuatro litros de gasolina se pagarían 12.80 pesos más en la frontera de México que en la región fronteriza de la Unión Americana.





Convocan en AP a manifestarse

Por Diyeth Arochi



Agua Prieta.- Debido al aumento de gasolina que se tendrá a partir de hoy, a través de las redes sociales se convocó a los aguapretenses a participar en una manifestación que se realizará mañana en la Plaza Plan de Agua Prieta.



Hasta ayer en esta frontera no se había realizado ninguna manifestación contra el aumento de gasolina, aunque sí se vieron convocatorias para participar en manifestaciones.



Durante el último día de diciembre tampoco se vio que se incrementaran las filas para cargar combustible en las gasolineras, aunque hubo al menos una que estuvo cerrada.



En el Estado también se esperan marchas para mañana, para lo cual ya se dieron a conocer los puntos en las diversas ciudades de Sonora donde se concentrarán para quejarse de la alza del combustible.



En Agua Prieta el punto de reunión será en la Plaza Plan de Agua Prieta a las 14:30 horas de mañana, mientras que en ciudades como Nogales se citó en Nogales Mall, en Guaymas fue en el malecón y en Ciudad Obregón en la plaza Tutuli.



En la convocatoria que se ha dado a conocer a través de las redes sociales se aclara que todo debe ser en orden y se exhorta a no caer en provocaciones.