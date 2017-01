Baja la actividad en el cementerio por frío en Apson

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Navidad y Año Nuevo suelen ser fechas en las que es común que las personas visiten a sus seres queridos ya fallecidos, pero este año en Navidad el Panteón Municipal no tuvo muchas visitas.



Esto puede deberse, consideró el encargado del Panteón Municipal Luis Mario Monclova, a que las condiciones del tiempo no fueron las más favorables y las personas optaron por no asistir.



"Ha estado helado y ha estado más helado que otros años también, entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con que no hayan venido muchas personas", mencionó.



Ayer tampoco se vio afluencia de personas en el interior del camposanto, expresó, lo que podría continuar así los siguientes días si es que el frío se mantiene.



"Depende cómo amanezca mañana (si habrá o no visitantes)… por ejemplo en la Navidad estuvo bien solo, hasta la 1:00 de la tarde en adelante empezó a venir gente", expuso.



En estas fechas usualmente las personas asisten al Panteón Municipal los días más importantes de fin de año, es decir, el 25 de diciembre y el 1 de enero, detalló Luis Mario Monclova.



Así que aunque ayer no hubo muchos visitantes en el camposanto, probablemente hoy, si las condiciones del tiempo mejoran, los visitantes lleguen como ya es tradición cada año.