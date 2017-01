Bomberos de Navojoa reforzarán servicio

Navojoa, Sonora(GH)

Un total de doce elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Navojoa, dos camionetas de rescate, dos ambulancias y dos camiones, reforzarán el servicio de atención, ante posibles emergencias durante el fin de año y Año Nuevo, informó el director de Protección Civil, Jesús Edmundo Valdez Reyes.



Valdez Reyes señaló que es primordial mantener la seguridad de todos los navojoenses, por lo que haciendo equipo con Seguridad Pública, y continuar promoviendo la prevención de accidentes vehiculares dentro del programa "Vialidades y Vacaciones Seguras", se podrá lograr mantener el saldo blanco.



"Los accidentes de tránsito es la segunda causa de muerte a nivel mundial, solamente está rebasada por las muertes por enfermedades de obesidad, como diabetes y cardiovasculares", abundó, "es necesario y obligatorio, hacer conciencia y lograr que haya menos muertes por accidentes vehiculares".



Indicó que como recomendación deben evitar consumir bebidas alcohólicas, también respetar las leyes de tránsito, como no utilizar celular y no manejar en exceso de velocidad, además, de llevar con un experto para analizar las condiciones mecánicas de los vehículos.



"Siempre es recomendable manejar a la defensiva", apuntó, "tenemos que promover la cultura vial y respetar las leyes de tránsito; son marcas que quedan de por vida, porque un accidente vehicular, no solo afecta a todos los integrantes de la familia, sino también a terceras personas".