Productor de 'Walking Dead' habla en Comic Con sobre accidente en set

SAN DIEGO, California(GH)

El productor de la serie de The Walking Dead, Scott Gimple emitió un emotivo mensaje a los fanáticos de este programa presentes en Comic Con debido al fallecimiento de uno de su acróbatas luego de un accidente registrado en el set.



“Quiero empezar diciendo que esta semana falleció uno de nuestros acróbatas que estaba haciendo lo que le gusta, ayudándonos a contar historias que entretienen a la gente, nosotros no sabíamos si debíamos de hacer este panel hoy pero quisimos estar aquí por ustedes”, dijo el productor de la serie, Scott Gimple, a los presentes en el panel antes de revelar el tráiler de la próxima temporada de The Walking Dead que inicia el 22 de octubre.



El fallecido fue John Bernecker, un acróbata de Hollywood que participó en grandes producciones incluyendo en el próximo estreno de Marvel, “Pantera Negra”.



Bernecker falleció luego de que una pelea salió mal, y cayó por varios metros de altura en el set de esta serie ubicado en Georgia.



Los productores y actores principales de esta serie de AMC que estuvieron presentes fueron Norman Reedus, Andrew Lincoln, Lauren Cohan, Chandler Riggs, Jeffrey Dean Morgan, Danai Gurira, Melissa McBride, y Lennie James, quienes hablaron de lo que se espera en la próxima temporada que se estrena el próximo 22 de octubre.