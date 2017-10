Levantar pesas es un must para una vida fit

(Tomada de la Red)

Es algo que nunca te habías planteado, pero las mancuernas y el peso son básicos para estar saludable, ¡lee más aquí!



¿TENGO QUE HACERLO?

Hablamos con David Ramírez, entrenador de gym, para introducirnos en el hasta ahora desconocido mundo de la fuerza. La primera pregunta obligada: ¿es importante incluir la fuerza en mi rutina healthy? ¡Sin duda!, nos cuenta, “es fundamental para llevar una vida equilibrada”.

Si centramos demasiada atención en otro tipo de entrenamientos, por

ejemplo, cardiovascular, y descuidamos éste, nuestro metabolismo se hará más lento, lo que generará que una misma práctica sea menos eficiente, teniendo mayor propensión a engordar”, explica.

“Por otro lado, nuestras articulaciones quedarán más desprotegidas ante posibles lesiones. El entrenamiento de fuerza es el gran complemento utilizado en todos los deportes.

A lo largo de la vida, tus articulaciones se desgastan y tu musculatura las protege. Tener más músculo te ayuda a quemar más grasa, así que si tu objetivo es estético, nunca olvides esta parte del ejercicio”, explica.



¿NECESITO UNA ALIMENTACIÓN ESPECIAL?

David Ramírez lo tiene claro: “Alimentarse bien es la base para estar en forma y gozar de buena salud.

Cuando entrenamos, dependiendo de la intensidad, en mayor o menor medida, siempre rompemos pequeñas fibras musculares (agujetas) y destruimos nuestra síntesis proteica, así que una buena ingesta de proteína (pollo, pescado, pavo, legumbres, granos...), después de ejercitarte, te permitirá estar mucho ¡más dura que una roca!”.



¿CUÁNTO PESO LEVANTO?

En tu primera sesión pueden surgir dudas. La primera, ¿cuántos kilos levanto? No hay cifras. Quizás alguien te diga “que suele marcarse la altura y de ahí un peso tipo, ya que la morfología de cada persona es diferente.

El peso ideal es en el que la gente se encuentre cómoda, ágil y le permita total movilidad para hacer deporte”.

Lo que queremos evitar es que te sientas como ‘inflada’ ¿Tonificar? Realiza entre 12 y 15 repeticiones con el peso que te indique un experto. Entre seis y 10 y más peso del adecuado ¡está mal! Menos repeticiones con más peso es igual a más volumen.



¿CUÁL ES EL REPARTO PERFECTO?

Si es tan importante (y no vamos a ganar volumen), digamos “sí, acepto”. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alternamos con running, por ejemplo? “En la combinación está el éxito.

Es tan importante aportar una buena carga de fuerza a nuestro entrenamiento, como completar con una dosis de cardio.

Por ejemplo, puedes hacer un poco de cardio (10-15 m) a modo de calentamiento, después, el entreno de fuerza y, si tienes ganas, al terminar, es el momento para echar el rest (más cardio unos 20-25 minutos sería óptimo, ya que tu metabolismo está activado). Tres veces a la semana”.



NO VAS A ENGORDAR, ¡PROMETIDO!

El gran miedo: empezar a ganar musculatura, volumen, ensanchar y tonificar demasiado. ¿La fuerza no está pensada para marcar músculo? La mujer no se encuentra diseñada para generar grandes cantidades de masa muscular.

Los niveles de testosterona son muy inferiores que los de los hombres, por lo que haz entrenamientos de fuerza con total tranquilidad.

Sin suplementos nutricionales es complicado ganar volumen, por lo que puedes dormir tranquila después de tu práctica. ¡Te lo prometemos!



LO HE HECHO Y ¡ME SIENTO PÉSIMA!

A veces ocurre, sobre todo en los comienzos. Vas, lo pruebas y al salir tienes sensaciones... extrañas. Te sientes triste, apagada. ¿Puede ocurrir?

“La desmotivación al principio puede frustrar a la persona que empieza, por eso mi recomendación es ir poco a poco, con sesiones cortas para ir incrementando día tras día. Es tan importante el entreno como el descanso.

Las endorfinas deberían ser nuestras mejores aliadas. Una buena práctica te genera un buen subidón de esta hormona tan querida. Poco a poco”, concluye Ramírez.



Fuente:http://www.cosmoenespanol.com/salud-y-fitness/fitness/16/08/7/Por-que-tengo-que-levantar-pesas-ejercicio-fitness-salud-bienestar.html