Avances abren la puerta para tratar mejor el cáncer de mama

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, lo preocupante es que la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas. En México, cada año mueren cerca de 4 mil 300 mujeres, es decir, un hay fallecimiento cada dos horas.El cáncer de mama se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma descontrolada. Estas células normalmente forman un tumor. Este padecimiento no es exclusivo de las mujeres, los hombres también lo pueden padecer, aunque los casos son en menor cantidad.Los antecedentes familiares, algunas mutaciones y una menopausia tardía, se asocian con un riesgo muy elevado de ese tipo de cáncer.En entrevista, la doctora Jean L. Wright, directora del Programa de Cáncer de Mama del Departamento de Radiation Oncology and Molecular Radiation Sciences del Johns Hopkins Medicine, explica los nuevos avances tecnológicos en los que está trabajando su equipo para minimizar el uso de la radiación."Por lo general, cuando el paciente padece cáncer de mama, casi siempre, antes de llegar a la radiación ya ha tenido cirugías. Después de la cirugía, tenemos que decidir si el paciente necesita radiación, el tratamiento tradicional es tratar el seno completo, aunque el tumor haya sido en una área pequeña, así es el modelo tradicional", explica Wright.Ahora, gracias a los nuevos avances y a sus investigaciones, si un paciente se somete a un cirugía para preservar el seno, hay una opción de tratar solamente la parte del seno que estaba afectada, se llama “radiación parcial”, esto hace que sea mínima y muy focal."Buscamos usar menos tratamientos, para que el tiempo sea más corto, tenemos muchos estudios sobre estas cuestiones, en general queremos usar menos radiación para evitar efectos secundarios. La radiación tiene varios mecanismos, pero el más estudiado es que rompe el ADN genético, rompe las dos líneas, y cuando esto pasa las células del cáncer no pueden reproducirse y por lo tanto no pueden curarse, las células se matan", arma la directora del Programa de Cáncer de Mama del Departamento de Radiation Oncology and Molecular Radiation Sciences del Johns Hopkins Medicine.De acuerdo con la especialista, el problema de tratar todo el seno con la radiación es que también se matan células sanas y lo que se busca con la ración parcial es que tengan la oportunidad de curarse."Tratamos una área muy pequeña, sólo donde está el tumor, este tratamiento, por ahora, sólo es para pacientes que tienen tumores muy pequeños, no es para pacientes en etapas avanzadas", asegura Wright.Además dice que "para tener el efecto deseado esperamos un mes para someter al paciente a cirugía e investigamos el impacto que tuvo la radiación sobre el tumor. Vemos si lo pudo matar por completo, es posible que en un futuro podamos evitar la cirugía en algunos pacientes".Wright platica que "la radiación no es diferente, el mecanismo de la radiación es el mismo en cualquier situación, pero en el cáncer de seno, en general, usamos las características genéticas del tumor para decidir otras partes del tratamiento, si el paciente necesita quimioterapia, hormonas o inmunoterapias, las características genéticas del tumor tiene relación con los tratamientos".La especialista recuerda que al principio el paciente tiene miedo por la enfermedad, por la radiación. La mayoría de mis pacientes son para toda una experiencia y estoy con ellos durante el tratamiento y por unos años después. En ocasiones los veo ya recuperados con mucha energía y es gratificante, me gusta estar con ellos durante esa parte difícil y después verlos felices".¿El cáncer de seno es mortal?No sabemos el futuro de cada paciente, pero en general el tratamiento ahora es más tolerable, claro que es difícil, pero hay buenos resultados. Creo que muchos pacientes piensan que van a morir cuando son diagnosticados con esta enfermedad, pero eso no es real. La mayoría de los pacientes que presentan cáncer de seno tienen una cura, especialmente con la mastografía. De todos los pacientes curamos entre 80 y 90% de los casos.Hay dos razones que han ayudado a que se reduzcan las muertes por cáncer de mama, una es que gracias a las mastografías detectamos a tiempo, además el tratamiento ha mejorado mucho. Debemos recordar que hay tipos de cáncer que son muy agresivos, en cuanto al cáncer de mama hay más de cuatro tipos, y tenemos tres con resultados excelentes y el cuarto que es el triple negativo, es muy agresivo y no tenemos tratamientos muy específicos, pero estoy segura que en un futuro podemos mejorar el tratamiento y así mejorar los resultados.