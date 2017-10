¿Qué le pasa a tu cuerpo si dejas la sal?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En muchos lugares están impulsando la reducción de sal en las comidas, incluso ya es obligatorio en los restaurantes quitar el salero, a menos que alguno de los comensales lo pida. Estas medidas nos hacen preguntarnos: ¿consumir sal es malo?



No, no se puede estigmatizar, el exceso es lo que la hace dañina. Al consumirla, te da mucha sed y debes tomar agua, para que tu sangre la diluya y así mantener la concentración adecuada de sodio. Finalmente excretas gran parte del exceso de sal y agua mediante la orina.



Pero, ¿qué le sucede a nuestro cuerpo si la dejamos de consumir?



1. No habrá inflamación El exceso de sodio en nuestro cuerpo favorece la retención de líquidos y, por consiguiente, la inflamación. Cuando tu organismo deje de recibir altas dosis de sodio, comenzará a expulsar agua y tú te sentirás más liviano.



2. Reduce enfermedades El exceso de sodio puede ocasionar osteoporosis e hipertensión. Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), la hipertensión es la causante del 62% de los accidentes cerebrovasculares y del 42% de las enfermedades del corazón. Por lo tanto, dejando de consumir frecuentemente sal, nuestro cuerpo puede normalizar el nivel de agua y el flujo de sangre, además de retener más calcio.



3. Reduce la deshidratación El exceso de sodio en nuestra sangre puede provocar que nuestro cuerpo se deshidrate. Al dejar este mineral, comenzarás a ver la diferencia.



4. Pierdes peso Si eliminas la sal de tu dieta diaria perderás peso. Pero siempre es necesario que tengas una alimentación saludable.



5. Sientes los sabores Al dejar de ponerle tanta sal a la comida, descubriremos otros sabores. Tal vez así dejemos de consumirla en todo momento.



Por esto es importante cuidar nuestra alimentación y siempre consultar a un especialista que nos ayude a determinar los alimentos que realmente necesitamos y entonces eliminarlos de nuestras comidas.