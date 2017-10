Infección por hongos en uñas puede expandirse a otras partes del cuerpo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La dermatóloga adscrita al Hospital General Regional (HGR) 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Columba Julieta Navarro Romero, advirtió que una infección por hongos en uñas se puede expandir al rostro si no se trata de manera especial y oportuna.



La especialista pidió a la población en general revisar las uñas de los pies porque si están infectadas por hongos es probable que el problema se extienda a otras áreas del cuerpo como el rostro y su ciclo no termine hasta resolver el problema de raíz.



Indicó que si las uñas de los pies están más frágiles, y se desmoronan fácilmente sus contornos o bordes, si presentan engrosamiento, pérdida de brillo y colores blancuzcos o amarillentos, es necesario acudir inmediatamente con el médico familiar para comenzar un tratamiento especializado.



“Tenemos que revisar siempre las uñas de los pies porque es común que, por nuestro estilo de vida, no nos percatemos de los daños que sufren. Si hay una infección, mientras no la resolvamos va a estar reavivándose una y otra vez y expandiéndose a otras áreas como la cabeza, el rostro, las ingles”, aseguró.



Precisó que al grupo de microorganismos causantes de los hongos en la piel se le conoce como “dermatocitos” y son geofílicos, es decir, viven normalmente en la tierra, alojándose en tejidos humanos compuestos por queratina, es decir cabello y uñas.



La mayoría de las personas han estado en contacto con ellos, pero no todas enferman.



“Si bien hay ciertas predisposiciones, por ejemplo ambientes húmedos y calurosos, también intervienen factores genéticos, y es que por ejemplo en una pareja que comparte baño e incluso calcetines, uno de los integrantes puede tener infección por hongos y el otro no”, apuntó.



Para reducir el riego de desarrollar un problema de salud de este tipo, Navarro Romero recomendó a la población llevar a cabo las medidas de higiene personal básicas, como el baño diario, con agua potable, así como utilizar siempre sandalias cuando se visiten playas, albercas o baños públicos.